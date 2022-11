Offenlegungen



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (09.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern Heineken habe in Q3 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg bei den Bierabsätzen in der Höhe von +8,9% erzielt. Verantwortlich für den Absatzanstieg zeige sich vor allem das starke Wachstum in Asien (+68,4%), welches wiederum von den Coronalockerungen relativ zum letzten Jahr getrieben sei. Der Umsatz in Q3 werde mit EUR 9,4 Mrd. ausgewiesen (+27,5%), welcher trotz steigenden Volumens vor allem auf den adaptierten Preismix und Premiumisierung in allen Regionen zurückzuführen sei. Wie in der gesamten Branche mittlerweile üblich liege der Grund für die Preisanhebungen in der Kosteninflation.Heineken habe in den letzten Jahren eine Ausschüttungsquote zwischen 30% und 40% des Nettogewinns vor außergewöhnlichen Aufwendungen angestrebt. Die Dividendenrendite Heinekens sei in den vergangenen zehn Jahren zwischen 0,8% und 2,2% gependelt und werde für das kommende Jahr bei rund 2% erwartet.In den westlichen Industrienationen sei seit einiger Zeit eine Verlagerung der Trinkgewohnheiten zu beobachten. Konsumenten würden vermehrt Wert auf gesündere und kalorienärmere Getränke mit geringem oder gar keinem Alkoholgehalt legen. Biermischgetränke (Hard Seltzer) und andere fruchtige alkoholische Fertiggetränke, so genannte "Ready to Drink Cocktails", hätten vor allem in den USA in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt und würden mittlerweile auch in Europa verstärkt nachgefragt. Heinekens Marktanteil in diesem noch relativ jungen, aber margenstarken Segment sei dank des verstärkten Fokus auf alkoholfreie Biere und "Beyond Beer"-Getränke äußerst ansehnlich.Mit "EverGreen" habe Heineken bereits 2021 die neue Unternehmensstrategie ins Leben gerufen. Mit dieser wolle man nicht nur gestärkt aus der Pandemie hervorgehen, sondern auch eine neue Ära des Wachstums einläuten. Gegenstand von EverGreen sei unter anderem die stärkere Berücksichtigung der oben erwähnten geänderten Verbraucherbedürfnisse, aber auch der verstärkte Fokus auf digitale Transformation, Produktivitätsverbesserungen und ein Erhöhen der Messlatte der eigenen ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsambitionen.Im Vergleich zur Peer-Group habe sich Heineken in der Historie bewertungstechnisch stets am oberen Ende befunden. In Anbetracht der höher erwarteten Wachstumsraten wäre eine Bewertungsprämie auch gerechtfertigt. Relativ zur eigenen Vergangenheit (zehn Jahre) handle die Aktie nun aber bereits rund 22% unter ihrem Median und 24% unter ihrer durchschnittlichen Prämie zum Gesamtmarkt. Schleifer sehe Heineken daher als attraktiv bepreist an.Die Aktie habe lange als teuer gegolten, was sich wie erwartet bisher auch in einer mageren Kursperformance niedergeschlagen habe. Die aktuellen Bewertungsniveaus sehe der Analyst aber als äußerst attraktiv an.Diesem Umstand Rechnung tragend belässt Manuel Schleifer, Analyst der RBI, zwar das Kursziel von EUR 103,00 unverändert, stuft die Heineken-Aktie dank des interessanten Kursniveaus jedoch auf "Kauf". Ersteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf dem KGV Multiple für das Jahr 2023 auch eine Prämie zum breiten Aktienmarkt in der Höhe von 18% beinhalte. (Analyse vom 09.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: