Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Heineken-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:

86,28 EUR -0,78% (05.03.2024, 14:57)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

86,32 EUR -0,46% (05.03.2024, 15:45)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext Amsterdam-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (05.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) weiterhin zu kaufen.GJ23: Heinekens Bierabsatz habe sich im vergangenen Jahr um 4,7% verschlechtert. Der Nettoumsatz (Before Exceptional Items and Amortization; beia) habe dennoch organisch um 5,5% auf EUR 30,3 Mrd. wachsen und die Erwartungen erfüllen können. Dies sei mithilfe von Preiserhöhungen gelungen: Der zugrunde liegende Preismix auf konstanter geografischer Basis sei aufgrund von Inflation und positiven Mixeffekten um 10,2% gestiegen. Der Nettogewinn (beia) habe sich allerdings organisch um 4,3% auf EUR 2,6 Mrd. verschlechtert und die Erwartungen verfehlt, die im Schnitt bei rund EUR 2,7 Mrd. gelegen hätten. Im Ausblick habe Heineken für das Jahr 2024 ein organisches Wachstum des Betriebsergebnisses (beia) im niedrigen bis hohen einstelligen Bereich angekündigt aber davor gewarnt, dass die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen die Nachfrage in einigen Märkten nach wie vor beeinträchtigen könnten.Der Rückgang des Volumens sei vor allem auf Einbußen in Asien und den Regionen Afrika, Naher Osten und Osteuropa zurückzuführen, welche sich auf -10,4% bzw. -6,3% belaufen hätten. Auf Vietnam und Nigeria seien dabei mehr als 60% des Rückgangs entfallen, da beide Märkte aktuell von der konjunkturellen Abschwächung besonders betroffen seien und in Vietnam die Null-Toleranz-Vorschriften für das Fahren strenger durchgesetzt würden. Auch in Europa habe sich der Absatz um 5,4% rückläufig gezeigt. Lediglich in Amerika sei das Volumen mit -0,1% annähernd konstant geblieben.Die WHO-Daten würden zwar stark zeitverzögert erscheinen, der langfristige Trend rund um den Globus zeige aber, dass der Pro-Kopf-Konsum von Bier, vor allem in den USA und Europa, seit gut einem Jahrzehnt stagniere. Dass Heineken dennoch immer wieder robuste Absätze verbuche, liege daran, dass der Konzern u.a. stark in Regionen vertreten sei, welche nicht nur ein höheres Bevölkerungswachstum aufweisen (verglichen mit Europa), sondern auch noch von steigendem Alkoholkonsum geprägt seien. Konkret würden rund 10,1% des operativen Gewinns aus den Regionen Afrika, Mittlerer Osten und Osteuropa und 20,8% aus Asien stammen. Aufgrund der wachsenden Mittelschicht und der Urbanisierung verspreche Asien, vor allem im Premiumsegment, weiterhin Wachstumspotenzial. In China scheine die 40%-ige Beteiligung an der chinesischen CRH (Beer) Limited, die sich Heineken bereits 2018 gesichert habe, Früchte zu tragen. Im weltweit größten Biermarkt habe die Heineken-Marke ein Absatzwachstum um die 50% im Jahr 2023 erreichen können.In den westlichen Industrienationen sei hingegen seit einiger Zeit eine Verlagerung der Trinkgewohnheiten zu beobachten. Konsument:innen würden vermehrt Wert auf gesündere und kalorienärmere Getränke mit geringem oder gar keinem Alkoholgehalt legen. Das Unternehmen sei mit Heineken 0.0, dem weltweit führenden alkoholfreien Bier, in diesem Sektor stark vertreten. Im wachsenden "Beyond Beer" Markt sei Heineken durch die Übernahme von Distell in Südafrika außerhalb der USA der weltweit führende Anbieter von "Beyond Beer" Produkten. Im Jahr 2023 habe der Absatz in diesem Segment um 16,3% zulegen können.Heinekens Fokus liege im Vorantreiben des Absatzwachstums, vor allem bei den Premiumbieren, da diese höhere Margen versprechen und noch größeres Wachstumspotenzial bieten würden. Konsument:innen möchten weniger, aber besser trinken. Der Absatz in der Premiumbier-Sparte habe, wenn man Vietnam und Russland exkludiere, ein Wachstum von 1,1% verzeichnen können. In einem schwierigen makroökonomischen Umfeld habe sich die Heineken-Marke, welche bereits rund 26% des hauseigenen Biervolumens ausmache, mit einem Absatzwachstum von 2,5% gut entwickeln können und zeige dabei wenige Anzeichen davon, dass Konsument:innen auf billigere Alternativen umsteigen würden.Im Rahmen eines Kosteneinsparungsprogrammes habe sich Heineken 2021 vorgenommen, bis 2024 insgesamt EUR 2,0 Mrd. einzusparen. Nachdem im Jahr 2023 EUR 800 Mio. gespart worden seien, würden sich die kumulierten Ersparnisse der letzten drei Jahre bereits auf EUR 2,5 Mrd. belaufen. Auch im Jahr 2024 plane das Unternehmen Einsparungen von rund EUR 500 Mio., welche Investitionen in die Wachstumsagenda des Konzerns ermöglichen würden.Für 2023 werde im Zuge der Hauptversammlung am 25. April 2024, wie im Jahr zuvor, eine Dividende von EUR 1,73 vorgeschlagen, was eine Ausschüttungsquote von 36,8% ergebe. Die Dividendenrendite werde für dieses Jahr auf knapp unter 2% geschätzt.Durch Investitionen in Entwicklungsländer und "Low & No-Alcohol" Produkte gelinge es dem niederländischen Brauereikonzern den stagnierenden westlichen Märkten auszuweichen und den Fokus auf Märkte mit höherem Wachstumspotenzial zu legen. Währenddessen entwickle sich die höhermargige Heineken-Marke trotz der anhaltenden makroökonomischen Probleme hervorragend weiter. Das Jahr 2024 möge aufgrund der schwierigen konjunkturellen Bedingungen noch holprig werden, was man auch am Ausblick des Unternehmens erkennen könne. Dennoch rechne der Analyst damit, dass die rückläufige Inflation das Wachstum des Absatzes und auch der Margen vorantreiben werde. Das erfolgreich verlaufende Sparprogramm garantiere dem Unternehmen zudem langfristig genug Cash-Reserven für weitere Investitionen in nachhaltiges Wachstum.Manuel Schleifer, Analyst der RBI, bestätigt daher seine "Kauf"-Empfehlung für die Heineken-Aktie und belässt das Kursziel unverändert bei EUR 102,00. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf dem KGV-Multiple für das Jahr 2024 auch eine Prämie zum Sektor für den defensiven Konsum beinhalte. (Analyse vom 05.03.2024)