Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (23.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der ehemalige Microsoft Gründer Bill Gates habe sich an dem Bierbrauer Heineken beteiligt. Die erworbenen Aktien würden aus dem mexikanischen Beteiligungsunternehmen FEMSA stammen, die ihren Anteil an dem Bierbrauer auflösen möchten. Das gehe aus einer Mitteilung der niederländischen Finanzaufsicht hervor.Gates habe demnach am 17. Februar 2023 rund 10,8 Millionen Aktien im Wert von 883 Millionen Euro erworben, was einem Anteil von 3,76 Prozent am Heineken-Konzern entspreche. Am Markt kämen die Nachrichten gut an. Die Aktie habe seitdem mehr als drei Prozent zulegen können. Eine Stellungnahme seitens der Melinda & Bill Gates Foundation zu der Transaktion habe es bislang nicht gegeben.Die jüngsten Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2022 hätten einen Rückgang des Nettogewinns um 19 Prozent gezeigt. Beim Netto-Umsatz habe Heineken 30 Prozent zulegen können. Grund hierfür dürfte die Wiederöffnung von Restaurants und Kneipen nach der Corona-Pandemie sein.Für das Jahr 2023 seien die Niederländer ebenfalls positiv gestimmt und würden mit einem organischen Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Bereich rechnen."Der Aktionär" Familienunternehmen-Index setze auf den Erfolgsfaktor Gründerfamilie. Auf Sicht von fünf Jahren hätte der im August 2022 aufgelegte Index den DAX Stand heute um knapp 30 Prozent geschlagen. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABS können Anleger nahezu 1 zu 1 an der Entwicklung des Index teilhaben, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 23.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link