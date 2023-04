4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.

Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (19.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) unter die Lupe.Heineken habe sich in Anbetracht des globalen Nachfragedrucks mit den Bierabsätzen zufrieden präsentiert. Dennoch würden Nachfragerückgänge und volatile Märkte weiterhin die bedeutendsten Risiken bergen.Nachdem der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern Heineken in Q1 2022 endlich wieder das Vorkrisenniveau hinsichtlich Bierabsätzen habe übertreffen können, würden sich diese in Q1 2023 mit -3,0% wieder leicht rückläufig präsentieren. Negativ ins Gewicht seien hier vor allem die Absatzzahlen im asiatischen Raum (-10,5%) sowie in Afrika, dem Nahen Osten und Osteuropa (-8,3%) gefallen. Über die geringeren Auswirkungen des Nachfragedrucks in Europa (-2,3%) und Amerika (+3,4%) zeige man sich jedoch positiv überrascht.Der Umsatz im ersten Quartal 2023 werde mit EUR 7,6 Mrd. ausgewiesen (2022: EUR 6,9 Mrd.). Der adjustierte Nettoumsatz (beia) habe sich auf EUR 6,4 Mrd. belaufen und sei organisch um 8,9% gestiegen, wohingegen das konsolidierte Gesamtvolumen um 3,1% gefallen sei. Der Nettoumsatz (beia) pro Hektoliter habe um 12,3% ansteigen können. Preismix-Adaptionen zum Ausgleich der Inflation würden als signifikanter Treiber dieser Ergebnisse gelten.Heineken betone in dieser letzten Presseaussendung zudem die Risiken globaler Volatilität sowie deren Nachfrageeffekte. Der Gesamtjahresausblick werde deshalb jedoch nicht adjustiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen