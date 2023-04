Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

103,20 EUR +3,30% (19.04.2023, 12:32)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext Amsterdam-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (19.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) unter die Lupe.Der niederländische Brauereikonzern habe zur Wochenmitte seine Umsatzzahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Diese seien zwar nur leicht besser ausgefallen als von den Analysten erwartet, würden jedoch für einen deutlichen Kurssprung sorgen. Damit rücke das bisherige Rekordhoch in den Fokus - sehr zur Freude des Microsoft-Gründers Bill Gates.Mit einem Plus von über 3% klettere die Heineken-Aktie am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch. Mit dem Kaufsignal im Rücken sei das Allzeithoch bei 104,70 Euro zum Greifen nahe. Bill Gates, der selbst laut eigenen Angaben kein großer Biertrinker sei, dürfte das freuen. Im Februar habe er fast 4% der zweitgrößten Brauerei der Welt erworben, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2023)Börsenplätze Heineken-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:103,25 EUR +3,39% (19.04.2023, 12:47)