Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

1,204 EUR -2,43% (10.11.2023, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

1,207 EUR -2,82% (10.11.2023, 15:34)



ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



NASDAQ OTC-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) ist ein Lösungsanbieter für die gesamte Druckindustrie. Das Unternehmen liefert von der Druckvorstufe über die unterschiedlichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklusive der dazugehörigen Services, Dienstleistungen und Qualifikationen. Dazu gehören Präzisionsdruckmaschinen für den Digital-, Bogenoffset- und Flexodruck, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien wie Farben, Software zur Integration aller Prozesse in einer Druckerei und Finanzierungslösungen beim Erwerb von Maschinen. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählen der Werbe- und Verpackungsdruck. Im modernen Produktdesign ist die Verpackung zum integralen Bestandteil geworden. So bietet Heidelberg eine große Bandbreite an innovativen Verpackungen für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie und viele weitere Bereiche. (10.11.2023/ac/a/nw)





Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Shortseller UBS Asset Management (UK) Ltd erhöht Short-Position in Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG sichtbar:Die Leerverkäufer von UBS Asset Management (UK) Ltd halten die Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) unter Beschuss.Die Finanzprofis der UBS Asset Management (UK) Ltd mit Sitz in London haben am 09.11.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG von 0,92% auf 1,00% angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG:0,59% BlueMountain Capital Management, LLC (19.10.2018)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,59% der Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: