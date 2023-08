Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

1,466 EUR +3,75% (04.08.2023, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

1,40 EUR -0,92% (03.08.2023, 17:35)



ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



NASDAQ OTC-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) ist ein Lösungsanbieter für die gesamte Druckindustrie. Das Unternehmen liefert von der Druckvorstufe über die unterschiedlichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklusive der dazugehörigen Services, Dienstleistungen und Qualifikationen. Dazu gehören Präzisionsdruckmaschinen für den Digital-, Bogenoffset- und Flexodruck, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien wie Farben, Software zur Integration aller Prozesse in einer Druckerei und Finanzierungslösungen beim Erwerb von Maschinen. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählen der Werbe- und Verpackungsdruck. Im modernen Produktdesign ist die Verpackung zum integralen Bestandteil geworden. So bietet Heidelberg eine große Bandbreite an innovativen Verpackungen für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie und viele weitere Bereiche. (04.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei bislang kein gutes Jahr für die Anleger bei Heidelberger Druck gewesen. Vom Hoch im Januar bei 2,01 Euro habe die Aktie rund 30 Prozent an Wert verloren. Nun habe der Druckmaschinenhersteller Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und dabei sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Zuwächse verzeichnet. Die Aktie reagiere positiv.Heidelberger Druck sei dank einer Erholung in Asien und Wachstum im Verpackungsdrucksegment mit einem Umsatz- und Ergebnisplus in das neue Geschäftsjahr 2023/24 (Ende März) gestartet. Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten bis Ende Juni von 530 Millionen Euro im Vorjahr auf 544 Millionen Euro geklettert, habe das im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ) notierte Unternehmen am Freitag in Heidelberg mitgeteilt. Die Jahresziele habe der Konzern bestätigt.Im Tagesgeschäft sei es für Heidelberger Druck deutlich besser gelaufen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (EBITDA) habe von 24 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 42 Millionen Euro zugelegt. Dazu hätten auch Preiserhöhungen beigetragen. Die entsprechende Marge habe sich von 4,6 auf 7,7 Prozent verbessert. Unter dem Strich habe sich der Gewinn auf 10 Millionen Euro verdoppelt.Angesichts der zuletzt eher schwachen Kursentwicklung sei bei Heidelberger Druck weiterhin Geduld gefragt. Das schwächelnde konjunkturelle Umfeld setze zu, zudem hätten sich die Hoffnungen im Geschäft mit den Wallboxen für die Elektromobilität bislang noch nicht im angestrebten Maß erfüllt. Dennoch: Die Zahlen würden in die richtige Richtung zeigen. Eine Bodenbildung sollte nun möglich sein, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. (Analyse vom 04.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link