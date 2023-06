Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) ist ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie.



Seit mehr als 170 Jahren steht das Unternehmen für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit sei man ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche. Seine Mission ist es, die digitale Zukunft seiner Branche zu gestalten. Darüber hinaus will man auf Basis seiner technologischen Kompetenzen auch neue Geschäftsfelder erschließen.



Im Kerngeschäft richtet sich die Heidelberger Druckmaschinen AG entlang ihrer Zielmärkte Verpackungs- und Werbedruck an den jeweiligen Kundenanforderungen aus. Mit seinem integrierten Lösungsangebot und neuen digitalen Geschäftsmodellen nimmt man eine führende technologische Rolle ein. Der Schwerpunkt liegt auf der konsequenten "End-to-end"-Digitalisierung der Kundenwertschöpfung, also vor allem auf integrierten und automatisierten Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Services. Zudem vernetzt das Unternehmen mittels einer offenen Branchenplattform alle relevanten Systeme der Druckbranche miteinander.



Mit seiner Technologieführerschaft im Kerngeschäft und dem Schwerpunkt der Digitalisierung bedient das Unternehmen einen globalen Markt, der mit einem jährlichen Druckproduktionsvolumen von knapp 400 Mrd. EUR im Verpackungs-, Werbe- und Etikettendruck eine starke Basis für die Produkte und Lösungen bietet.



Dank ihres umfassenden technologischen Knowhows adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG auch neue Märkte, beispielsweise hat man sich mit seiner Kompetenz in der Leistungselektronik erfolgreich im Markt für E-Mobilität zu einem führenden Anbieter für Ladesysteme etabliert. Zudem ist man mit seiner Drucktechnologie in die Produktion gedruckter organischer Elektronik eingestiegen, einen Zukunftsmarkt mit Potenzial.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2020/2021 bei 1,9 Mrd. EUR. Weltweit sorgen insgesamt rund 10.200 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (14.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Geschäftsjahresausblick von Heidelberger Druck habe den Aktien am Mittwoch einen negativen Impuls gegeben. Am späten Vormittag würden die Papiere des Druckmaschinenherstellers 4,4 Prozent im Minus bei 1,62 Euro notieren. Das Unternehmen rechne damit, dass der Umsatz und die bereinigte operative Marge (EBITDA) im laufenden Geschäftsjahr auf Vorjahresniveau bleibe.Der Maschinenbauer Heidelberger Druck wolle mittelfristig profitabler werden. "Das neue Geschäftsjahr wird kein einfaches werden", habe Unternehmenschef Ludwin Monz am Mittwoch in einem Gespräch mit Journalisten gesagt. Das Unternehmen sei weiter von Kostensteigerungen betroffen, mit denen es umgehen müsse.Der Umsatz und die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) sollten im laufenden Jahr in etwa die Werte des Vorjahres von gut 2,43 Milliarden Euro und 7,2 Prozent erreichen. Damit habe der SDAX-Konzern erstmals eine Prognose für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr 2023/24 abgegeben. Zugleich habe der Vorstand Sparmaßnahmen angekündigt.Die angepeilte Marge sei ein stabiler Wert, wenngleich sie immer noch auf einem niedrigen Niveau liege, habe Monz gesagt. "Wir wollen das Niveau steigern, mittelfristig besser werden", habe er ergänzt. Ein entsprechendes Programm sei initiiert worden. Details zu möglichen Maßnahmen könne er noch nicht geben, habe der Unternehmenschef gesagt.Analyst Florian Sager vom Analysehaus Stifel habe sich damit, dass ein Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro prognostiziert werde, zwar zufrieden gezeigt. Etwas unter den Erwartungen liege aber das Margenziel, hier habe der Konsens mit 7,6 Prozent etwas mehr auf dem Zettel gehabt als die nun angekündigten 7,2 Prozent. Er habe das zyklisch geprägte Geschäftsmodell betont und darin seine vorsichtige Haltung zur Aktie bestätigt gesehen.Die Elektromobilität bleibe aber ein Zukunftsmarkt. Dabei habe Monz auf die Pläne der EU verwiesen, den gesamten Individualverkehr auf Elektrofahrzeuge bis 2035 umzustellen. Damit müsse ein Wachstum der Ladetechnik einhergehen. Das sei die Art Geschäft, die das Unternehmen suche. Heidelberger Druck werde aber nicht bei der Ladetechnik stehen bleiben.Die Aktie sei am heutigen Mittwoch der größte Verlierer im Nebenwerte-Index SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ). Bei Heidelberger Druck sei Geduld gefragt. Es gelte noch einige Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. "Der Aktionär" bleibe aber optimistisch, dass die mittelfristig klappen werde. Neueinsteiger warten aber positives charttechnisches Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Ein erster wichtiger Schritt wäre die Rückeroberung der 38-Tage-Linie. (Analyse vom 14.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: