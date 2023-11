Kursziel

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

(EUR) Rating

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 2,40 buy Berenberg Tore Fangmann 04.08.2023 2,00 add Baader Bank Peter Rothenaicher 19.10.2023 1,90 buy Warburg Research Stefan Augustin 04.08.2023 1,70 hold Stifel Florian Sager 11.04.2023

XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

1,214 EUR -0,82% (06.11.2023, 17:13)



Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

1,212 EUR -0,98% (06.11.2023, 17:25)



ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) ist ein Lösungsanbieter für die gesamte Druckindustrie. Das Unternehmen liefert von der Druckvorstufe über die unterschiedlichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklusive der dazugehörigen Services, Dienstleistungen und Qualifikationen. Dazu gehören Präzisionsdruckmaschinen für den Digital-, Bogenoffset- und Flexodruck, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien wie Farben, Software zur Integration aller Prozesse in einer Druckerei und Finanzierungslösungen beim Erwerb von Maschinen. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählen der Werbe- und Verpackungsdruck. Im modernen Produktdesign ist die Verpackung zum integralen Bestandteil geworden. So bietet Heidelberg eine große Bandbreite an innovativen Verpackungen für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie und viele weitere Bereiche. (06.11.2023/ac/a/nw)





Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) vor der Bekanntgabe der Q2-Zahlen 2023/24 zu? 2,40 oder 1,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Heidelberger Druckmaschinen AG wird am 8. November ihre Zahlen zum 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 bekannt geben.Die Charttechnik sendet kurz- und mittelfristig positive Signale für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38 und GD50 wurden nach oben gekreuzt, was Kursanstiege bei der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie erwarten lässt. Die gleitenden Durchschnittslinien GD100 und GD200 wurden dagegen nach unten gekreuzt, was längerfristig auf Kursabschläge bei der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie hindeutet.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q2-Zahlen 2023/24 zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie?Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: