Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Heidelberg Pharma (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA) ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC®-Technologie und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt.



Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung.



Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.



ATAC® ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH. (19.07.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA).Aktuell verbessere sich die Visibilität beim Badischen Pharma-Entwickler Heidelberg Pharma spürbar. Die Researcher von EQUI.TS senken den EQUI.TS-Risikoaufschlag und das Kursziel steigt wieder von EUR 5,80 auf EUR 6,70.Nach dem MGTA-117-Test-Stopp des Partners Magenta seien die Einschluss- und Prüfkriterien bei den eigenen Tests mit dem Leitprojekt HDP-101 vorsorglich und zügig angepasst und von den Behörden freigegeben worden. Nach eigener Aussage des Heidelberg Pharma Managements würden bis heute keine Hinweise vorliegen, dass die aufgetretenen Nebenwirkungen mit dem Payload Amanitin im Zusammenhang stünden, fassen die Analysten zusammen.HDP-101 habe denn auch bisher Sicherheit und gute Verträglichkeit gezeigt; ein Patient in der 3. Kohorte zeige sogar "stable disease", d.h. das Fortschreiten der Erkrankung habe gestoppt werden können. Aktuell würden Patienten für die 4. Dosiseskalations-Kohorte rekrutiert; neue Studienzentren in Europa mit weniger austherapierten Patienten könnten diesen Prozess unterstützen. Es sei zu vermuten, dass das Interesse unter den Fachmedizinern steige, die durch den Vermarktungsstopp von Blenrep®, einem BCMA-ADC gegen Knochenkrebs von GSK, in den USA seit 11/22 werde verstärkt nach Alternativen gesucht.Die jetzt vorgelegte H1/23-KPIs seien auf der Aufwandsseite (EUR 20,7 Mio.; H1/22 EUR 18,5 Mio.) wesentlich von F&E-Kosten (EUR 14,8 Mio.; H1/22: EUR 11,8 Mio.) geprägt und bei den Erträgen (EUR 4,6 Mio.; H1/22: EUR 12,2 Mio.) von den Umsätzen aus den Kooperationen dominiert. Das negative EBIT habe sich auf EUR -16,0 Mio. geweitet. Der Cashflow sei mit EUR -18,2 Mio. (Vj.: EUR -7,1 Mio.) negativ gewesen.Der Cash-Reach bis "Mitte 2025" sei bestätigt worden, ergänzen die Analysten und verweisen auf den kürzlich berichteten Verkauf der Minderheitsbeteiligung an Emergence Therapeutics, der in H2/23 ca. EUR 6,4 Mio. in die Kassen bringen solle, wovon der Großteil für die Rückführung eines durch dievini ausgereichten Gesellschafterdarlehens und Reduzierung der Finanzierungskosten verwendet werden solle.Die 23er Zielstellung bei Einnahmen (Umsatz + sonst. Erträge) laute EUR 7,0 - EUR 10,0 Mio.; Vj.: EUR 19,9 Mio. und werde wohl auf der Einnahmen- und auch auf der Ausgabenseite übertroffen werden. Auf dem EBIT-Niveau sollten sich diese Zahlungsströme in der Wirkung wieder neutralisieren und zu einem unveränderten Plan-EBIT (EUR -28,5 - EUR -36,5 Mio.) führen.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten die Heidelberg Pharma-Aktie weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 19.07.2023)