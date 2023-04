Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie:



Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Heidelberg Pharma (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA) ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC®-Technologie und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt.



Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung.



Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.



ATAC® ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH. (06.04.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA).Finanziell und strategisch sei das abgeschlossene FY22 sehr erfolgreich gewesen, würden die Researcher von EQUI.TS das zurückliegende Geschäftsjahr beim Krebsmedikamenten-Entwickler aus Ladenburg zusammenfassen. Die strategische Zusammenarbeit mit dem Pharma-Multi Huadong Medicine (Huadong) und die im August abgeschlossenen Barkapitalerhöhung hätten das Unternehmen deutlich vorangebracht und den Cash-Reach deutlich auf "Mitte 2025" ausgeweitet.Angestrebte zusätzliche Partnerschaften, wie jüngst mit Chiome Bioscience aus Japan, wie auch angestrebte Erfolgsprämien aus dem Heritage-Portfolio seien darin nicht enthalten, so die Analysten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie.Das Leitprojekt HDP-101 habe bisher Sicherheit und gute Verträglichkeit gezeigt; umso mehr habe der ATAC-Wirkstoff MGTA-117 vom Partner Magenta mit einer dosislimitierenden Toxizität in seiner dritten Patientenkohorte (CN vom 25.01.23) überrascht. Die klinische Ph 1/2-Studie bei Magenta sei daraufhin ausgesetzt worden. Interessanterweise seien dort alle Projekte eingestellt, auch diejenigen ohne Bezug zu ATAC®. Das Magenta-Management prüfe nun "alle strategischen Optionen", mit entsprechender Reaktion des MGTA-Kurses.Nach eigener Aussage des Heidelberg Pharma Managements lägen bis heute keine Hinweise vor, dass die aufgetretenen Nebenwirkungen mit dem Payload Amanitin im Zusammenhang stünden. Unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen in der eigenen Studie werde die HDP-101 Entwicklung also weiter vorangetrieben.Auch der HPHA-Kurs sei spürbar und dabei - so die Auffassung der Aktienexperten - stärker als gerechtfertigt gesunken, denn die Aussichten aus der Verwertung der Heritage-Portfolio würden besser, aber aktuell von den Investoren nicht ausreichend berücksichtigt. Aktuell sei die Visibilität eingeschränkt - der EQUI.TS-Risikoaufschlag würde - wohl vorübergehend, wie die Aktienexperten schreiben würden - angehoben und der Zielkurs auf 5,80 Euro angepasst.Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, empfiehlt die Heidelberg Pharma-Aktie vorsichtig zu kaufen. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link