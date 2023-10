Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie:



Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Heidelberg Pharma (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA) ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC®-Technologie und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt.



Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung.



Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.



ATAC® ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH. (27.10.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA).Aktuell verbessere sich die Visibilität beim Badischen Pharma-Entwickler Heidelberg Pharma spürbar. Der positive und zügige Fortgang sowohl bei HDP-101 als auch bei den anderen Projekten verbessere die Visibilität, was den Zielkurs absichere, fassen die Researcher von EQUI.TS zusammen. Der Projektstopp von MGTA-117 des Partners Magenta habe für Unsicherheiten und Kursdruck gesorgt. Die Bedenken hätten sich aus heutiger Sicht als unbegründet herausgestellt.Die Aktie sei also sehr preiswert und die Experten würden ihre "kaufen"-Empfehlung bekräftigen.Zumal, es tue sich etwas beim Geschäftsmodel des Krebs-Medikamentenentwicklers. Dessen Validierung fusse noch in hohem Maße auf dem Führungsprojekt HDP-101. Zunehmend nutze HPHA aber sein ADC-Know-how, um die Folgeprojekte voranzutreiben und die "ADC-Toolbox" zu erweitern. Neue Wege bei der Gabe der ATAC-Medikation (subkutan statt intravenös), ein neues Toxin sowie weitere Targets und Einsatzgebiete von ADCs würden adressiert. Neben den drei weiteren Amanitin-basierten ATACs befinde sich der erste ADC-Kandidat HDP-201 mit neuem Payload in sehr früher Entwicklungsphase.Das Prüfprogramm für das Leitprojekt HDP-101 zeige unverändert Sicherheit und gute Verträglichkeit. Nun würden Patienten für die 5. Kohorte (100 g/kg) rekrutiert, schreiben die Analysten weiter. Ein Patient, der seit neun Monaten kein Fortschreiten der Krankheit (stable disease) zeige, habe zwölf Dosen HDP-101 Monotherapie erhalten und erhalte nun die Möglichkeit der nächsthöheren Dosis (80 µg/kg). Der Übergang in die Phase 2a mit HDP-101 könnte nach Eindruck der Researcher im H1/24 erfolgen und mit möglichen Wirksamkeitsdaten den Projektwert spürbar erhöhen.Der jüngste Zwischenbericht sei im Übrigen ohne Überraschung gewesen. Das negative 9M/23-EBIT sei mit EUR -16,1 Mio. auf H1/23-Niveau (9M/23-EPS: EUR -0,34/Aktie; Vj.: EUR -0,39) geblieben. Der operative Cashflow sei mit EUR -26,5 Mio. (Vj.: nur EUR -1,2 Mio. wegen Vorabzahlung von Huadong) negativ gewesen. Die EBIT-Guidance FY 23 (EUR -28,5 bis EUR -32,5 Mio.) habe Bestand. Der Q3/23-Liquiditätsstand habe EUR 50,7 Mio. betragen; Cash-Reach sei unverändert bis "Mitte 2025" geplant.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten die Heidelberg Pharma-Aktie weiterhin zu kaufen. Das Kursziel werde bei EUR 6,70 belassen. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link