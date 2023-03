Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

65,92 EUR +0,24% (02.03.2023, 11:28)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

65,80 EUR +0,18% (02.03.2023, 11:13)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Heidelberg Materials ist mit knapp 51.000 Beschäftigten an rund 2.500 Standorten in über 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Sein en Kunden erschließt es neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (02.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials: Das kommt gut an - AktienanalyseDer Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) hat dank seines Anfang 2022 aufgesetzten Sparprogramms im vierten Quartal erstmalig die stark gestiegenen Energiekosten überkompensiert und daher im Gesamtjahr operativ etwas mehr verdient als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 12,7 Prozent auf 21,1 Mrd. Euro sei das bereinigte EBIT (RCO) um fünf Prozent auf knapp 2,5 Mrd. Euro gesunken, wie der Konzern mitgeteilt habe. Analysten hätten einen Tick weniger erwartet.Auch der Ausblick sei am Parkett gut angekommen: Heidelberg Materials rechne mit einem weiteren Umsatzwachstum und einem Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs zwischen 2,35 bis 2,65 Mrd. Euro. Experten wie Glynis Johnson von Jefferies hätten bislang mit einem Umsatzrückgang um 1,4 Prozent sowie einem bereinigten operativen Ergebnis von 2,2 Mrd. Euro gerechnet. Die Volatilität auf Energie- und Rohstoffmärkten bleibe zwar hoch, habe Vorstandschef Dominik von Achten erklärt. Aber die Entspannung bei den Energiepreisen verschaffe dem Konzern etwas Luft. Auf der Nachfrageseite dürften zudem die staatlichen Infrastrukturpläne den Rückgang im privaten Wohnungsbau ausgleichen. Nach dem starken Kursanstieg in den vergangenen Monaten würden die meisten Experten das weitere Aufwärtspotenzial der Aktie allerdings als stark begrenzt einschätzen.Alternativ bieten sich nun Seitwärtsinvestments an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2023)