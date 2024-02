Börsenplätze Heidelberg Materials-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heidelberg Materials-Aktie:

89,20 EUR +0,75% (29.02.2024, 13:54)



XETRA-Aktienkurs Heidelberg Materials-Aktie:

89,30 EUR +0,97% (29.02.2024, 13:41)



ISIN Heidelberg Materials-Aktie:

DE0006047004



WKN Heidelberg Materials-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Heidelberg Materials-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol Heidelberg Materials-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials AG:



Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (29.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Heidelberg Materials AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Baustoffproduzent Heidelberg Materials habe in der letzten Woche solide Zahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres sowie einen positiven Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. Dies sei am Markt gut angekommen, der DAX-Titel habe erneut Boden gutmachen können. Und auch Analysten hätten sich überwiegend bullish gestimmt gezeigt.So habe etwa das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die Heidelberg Materials-Papiere von 104,40 auf 109,10 Euro angehoben. Dies liege 22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Dementsprechend sei das Anlagevotum mit "buy" bestätigt worden. Dass der Baustoffhersteller im vergangenen Jahr das obere Ende seiner Prognosespanne erreicht habe, sollte laut Analystin Glynis Johnson das Vertrauen in die Ziele für 2024 stärken.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Heidelberg Materials nach Zahlen von 95 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Zementhersteller habe einen beeindruckenden Wandel hingelegt, habe Analyst Harry Goad geschrieben.Es sei wenig verwunderlich, dass die Analysten überwiegend bullish gestimmt seien. Denn bei Heidelberg Materials laufe es operativ weiterhin rund. Die Aussichten seien gut. Zudem sei die Bewertung mit einem KGV von 8 und einem KBV von 0,85 immer noch günstig und der Chart könne sich absolut sehen lassen.Der DAX-Titel bleibt attraktiv (Stoppkurs: 70,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Aktie von Heidelberg Materials. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link