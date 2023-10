Offenlegungen



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (19.10.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der deutsche Baustoffkonzern Heidelberg Materials habe heute vorläufige Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2023 vorgelegt. Nachdem man den Ausblick für das Gesamtjahr im Juli schon einmal nach oben revidiert habe, sei die Ergebnisprognose nunmehr zum zweiten Mal angehoben worden.Demnach habe der vorläufige Umsatz im dritten Quartal 2023 bei EUR 5,61 Mrd. gelegen, nachdem dieser im Vorjahresquartal bei EUR 5,85 Mrd. gelegen habe. Der vom Unternehmen angeführte Analystenkonsens habe hierfür bei EUR 5,69 Mrd. gelegen.Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) habe sich von EUR 1,19 Mrd. auf EUR 1,39 Mrd. erhöht (Konsens: EUR 1,28 Mrd.).Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) habe sich von EUR 874 Mio. auf EUR 1,08 Mrd. erhöht (Konsens: EUR 972 Mrd.).Für das Gesamtjahr 2023 habe Heidelberg Materials den Ausblick nunmehr zum zweiten Mal angehoben. Demnach erwarte man weiterhin einen moderaten Anstieg des Umsatzes (ohne Berücksichtigung von Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekten). Für das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) sei die Bandbreite auf EUR 2,85 bis 3,0 Mrd. (zuvor: EUR 2,70 bis 2,90 Mrd.) angehoben worden.Die finalen Geschäftszahlen werde Heidelberg Materials am 2. November 2023 vorlegen.Die letzte Empfehlung zu Heidelberg Materials lautete "Halten", so Aaron Alber, Analyst der RBI. (Analyse vom 19.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: