Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (10.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe am Mittwoch Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate seien die Erwartungen im Vorfeld gestiegen, die über den Erwartungen liegenden Zahlen hätten den Anlegern deshalb nicht ausgereicht. Die Heidelberg Materials-Aktie verliere leicht an Boden.Der Baustoffkonzern hat in Q1 den Gewinn im Tagesgeschäft deutlich gesteigert. "Wir haben einen guten Jahresauftakt hingelegt", habe der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten gesagt. Dazu beigetragen hätten vor allem die Geschäfte in Nordamerika und Europa. Darauf könne das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf aufbauen. Das Management blicke optimistisch auf das Gesamtjahr 2023, habe es weiter geheißen.Der Umsatz sei vor allem dank Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr um fast elf Prozent auf knapp 4,9 Mrd. Euro geklettert, wie Heidelberg Materials bekannt gegeben habe. Die Absatzmengen seien hingegen aufgrund der konjunkturellen Abschwächung vor allem im privaten Wohnungsbau rückläufig gewesen, habe es geheißen.Das um Sondereffekte bereinigte EBIT habe im Berichtszeitraum von 91 Mio. Euro im Vorjahr auf 258 Mrd. Euro zugelegt. Analysten hätten mit deutlich weniger gerechnet. Neben den höheren Erlösen hätten vor allem Kosteneinsparungen zum starken Anstieg beigetragen. Zum Ergebnis unter dem Strich habe der Konzern wie für das Auftaktquartal üblich keine Angaben gemacht.Vor diesem Hintergrund habe sich der Vorstand für das laufende Jahr etwas optimistischer gezeigt und habe das untere Ende der Gewinnprognose angehoben. Nun rechne er mit einem bereinigten EBIT zwischen 2,5 Mrd. und 2,65 Mrd. Euro. Laut Analystin Elodie Rall von der Bank JPMorgan sei diese Spanne nicht ganz zufriedenstellend, denn der Konsens liege mit 2,63 Mrd. bereits nah am oberen Ende. Das erste Quartal sei aber stark gewesen, habe sie hervorgehoben.Der Umsatz solle im Gesamtjahr erneut bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr zulegen. 2022 habe das EBIT knapp 2,5 Mrd. Euro und der Umsatz gut 21 Mrd. Euro betragen.Das erste Quartal sei stark gewesen, bei der Prognose gebe es noch Luft nach oben. Entsprechend müsse die Aktie nach dem starken Lauf zuletzt leicht Federn lassen. Dennoch zeige der DAX-Titel weiterhin Relative Stärke. Langfristig gibt es aber spannendere Werte als den Baustoffkonzern, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2023)