Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (08.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Die Aktie von Heidelberg Materials habe in den vergangenen Monaten zu den Top-Performern im DAX gezählt. Rund 80 Prozent habe die Aktie seit dem Tief Ende September zugelegt, aktuell notiere sie nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Spannung vor den Zahlen an diesem Mittwoch, 10. Mai, sei entsprechend groß.Heidelberg Materials benötige bei der Produktion viel Energie. Deshalb hänge beim Baustoffkonzern viel von der Entwicklung der Energiepreise ab. In das neue Jahr sei das Unternehmen nach jüngsten Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Dominik von Achten gut gestartet. Die Volatilität auf den Energie- und Rohstoffmärkten bleibe zwar hoch, aber die Entspannung bei den Energiepreisen verschaffe dem Konzern etwas Luft, habe der Manager bei Vorlage der Geschäftszahlen für das Jahr 2022 gesagt. Auf der Nachfrageseite dürften die staatlichen Infrastrukturpläne den Rückgang im privaten Wohnungsbau ausgleichen. Das Management blicke optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf.Für 2023 erwarte der Vorstand ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 2,35 bis 2,65 Milliarden Euro. Der Umsatz solle erneut bereinigt um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen zulegen. 2022 habe der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern - das sogenannte RCO - knapp 2,5 Milliarden Euro und der Umsatz 21,1 Milliarden Euro betragen.Laut den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten würden Analysten den Umsatz im ersten Quartal im Schnitt bei 4,79 Milliarden Euro und damit gut acht Prozent über dem Vorjahresniveau sehen. Das bereinigte EBIT dürfte sich mit 192 Millionen Euro mehr als verdoppelt haben. Für das Gesamtjahr würden die Experten mit einem Umsatz von 21,4 Milliarden Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von gut 2,6 Milliarden Euro rechnen.Angesichts der Relativen Stärke sollten investierte Anleger an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Langfristig gebe es aber weiterhin spannendere Werte als den Baustoffkonzern, der in den kommenden Jahren viele Milliarden in den Wandel hin zu klimaneutralem Zement stecken müsse. (Analyse vom 08.05.2023)Mit Material von dpa-AFX