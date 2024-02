Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (27.02.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF).Der Bauwirtschaft blase ein rauer Wind entgegen. Die hohen Baukosten gepaart mit den schwierigen Finanzierungsbedingungen sowie der nachlassenden Kaufkraft im Lichte der immer noch erhöhten Inflation würden viele (vor allem private) Bauherren ihre Vorhaben hinausschieben lassen. Günstigerweise könne Heidelberg Materials den teils massiven Nachfragerückgang im privaten Wohnungsbau durch eine solide Entwicklung bei öffentlichen Aufträgen bzw. Infrastrukturprojekten teilweise ausgleichen.Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft insgesamt sei erst wieder mit sinkenden Baukosten zu erwarten. Wenngleich die Baupreise wegen der unter Potenzial wachsenden Konjunktur weiter nach unten gehen dürften, sei von der Finanzierungsseite trotz erster Zinssenkungen im Jahresverlauf 2024 mit keiner schnellen Rückkehr zu günstigen Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Alles in allem bleibe die Nachfrage daher mittelfristig eher gedämpft.Wenngleich Heidelberg Materials einen stärkeren Fokus auf den öffentlichen Bausektor habe, der traditionell wenig preissensitiv sei, werde sich der weltweit zweitgrößte Zementhersteller den insgesamt eher trüben Aussichten für den Bausektor nicht gänzlich verschließen können.Daher bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, trotz der attraktiven Bewertung seine "halten"-Empfehlung für die Heidelberg Materials-Aktie. Das Kursziel von EUR 88 (zuvor: EUR 77) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung berücksichtige gegenüber der Peer Group Bewertungsabschläge, die dem Analysten aus der historischen Beobachtung heraus als gerechtfertigt erscheinen würden. (Analyse vom 27.02.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.