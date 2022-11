Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (03.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld gehöre die Heidelberg Materials-Aktie am Donnerstag zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Die Q3-Zahlen kämen bei den Anlegern gut an, nachdem sich der Baustoffkonzern besser als gedacht gegen die deutlich gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Energie habe behaupten können. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr habe das Unternehmen präzisiert und erwarte ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 2,35 und 2,55 Mrd. Euro nach 2,61 Mrd. Euro im Vorjahr. Der Umsatz solle weiterhin bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe deutlich im Vergleich zum Vorjahr zulegen.Die Zahlen seien angesichts der konjunkturellen Schwäche in Ordnung. Ein richtiger Befreiungsschlag sehe nach den Verlusten der vergangenen Monate allerdings anders aus. Es gebe weiterhin spannendere Werte als Heidelberg Materials, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: