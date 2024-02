Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ein Kauf.Das klinge wirklich gut: Heidelberg Materials zeige sich nach Rekordwerten optimistisch für 2024. "Auch wenn die Rahmenbedingungen im Bausektor weiter herausfordernd bleiben, rechnen wir auch im laufenden Jahr mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum", habe der der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten erklärt.Bereits am Mittwochabend habe der DAX-Konzern den Rückkauf von eigenen Aktien mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,2 Milliarden Euro angekündigt. Im laufenden Jahr erwarte das Management des Baustoffriesen, dass sich die Nachfrage im Bausektor auf niedrigem Niveau stabilisieren werde. Die Inflation und die anhaltend hohen Finanzierungskosten dürften allerdings vor allem den Wohnungsbau weiter beeinträchtigen. Auch sollten die Kosten für Energie und Rohstoffe volatil bleiben. Im Fokus dürften daher weiterhin Preisanpassungen und ein striktes Kostenmanagement stehen.Im vergangenen Jahr sei der Umsatz leicht auf 21,2 Milliarden Euro geklettert. Organisch (ohne Zukäufe/Verkäufe und Währungseffekte) seien die Erlöse um vier Prozent geklettert. Während die Absatzmengen in allen Geschäftsbereichen gegenüber dem Vorjahr gesunken seien, hätte das Unternehmen dies durch Preiserhöhungen mehr als ausgleichen können.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe mit gut drei Milliarden Euro um mehr als ein Fünftel zugelegt. Dazu habe ein Sparprogramm sowie im Jahresvergleich etwas niedrigere Energiekosten beigetragen. Unter dem Strich sei ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von rund 1,9 Milliarden Euro nach knapp 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr geblieben. Mit seinen Zahlen habe das Unternehmen die Erwartungen der Analysten getroffen.Operativ laufe es bei Heidelberg Materials weiterhin rund. Die Aussichten seien ebenfalls gut.Da die Bewertung mit einem KGV von 8 und einem KBV von 0,85 immer noch günstig ist und der Chart sich absolut sehen lassen kann, bleibt der DAX-Titel ein Kauf (Stoppkurs: 70,00 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 22.02.2024)Mit Material von dpa-AFX