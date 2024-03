Tradegate-Aktienkurs Heidelberg Materials-Aktie:

96,08 EUR +1,67% (21.03.2024, 10:14)



XETRA-Aktienkurs Heidelberg Materials-Aktie:

96,30 EUR +2,69% (21.03.2024, 10:02)



ISIN Heidelberg Materials-Aktie:

DE0006047004



WKN Heidelberg Materials-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Heidelberg Materials-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol Heidelberg Materials-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials AG:



Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (21.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberg Materials AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Diese Nachricht dürfte bei den zuletzt ohnehin verwöhnten Anteilseignern von Heidelberg Materials gut ankommen: Der Baustoffkonzern wolle nach einem Milliardengewinn mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2023 solle eine Dividende von 3 Euro je Aktie gezahlt werden, wie der DAX-Konzern in seinem Geschäftsbericht mitgeteilt habe. Das seien 40 Cent mehr als im Vorjahr. Analysten hätten aber im Vorfeld mit einer etwas höheren Zahlung gerechnet. Das Unternehmen habe bereits im Februar vorläufige Gesamtjahreszahlen vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben.Im vergangenen Jahr sei der auf die Aktionäre anfallende Gewinn von knapp 1,6 Mrd. Euro im Vorjahr auf rund 1,9 Mrd. Euro gestiegen. Das Gewinnziel für das laufende Jahr habe das Management bestätigt. Zudem habe der Baustoffkonzern mitgeteilt, dass der Vertrag von Unternehmenschef Dominik von Achten vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Januar 2028 verlängert worden sei.Die heutige Meldung sei ein weiterer Beleg dafür, dass es bei Heidelberg Materials operativ einfach gut laufe. Und auch die Aussichten für die kommenden Jahre seien gut. Zudem sei die Bewertung mit einem KGV von 8 und einem KBV von 0,9 immer noch günstig und der Chart könne sich absolut sehen lassen. Der DAX-Titel bleibe attraktiv (Stoppkurs: 70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Heidelberg Materials-Aktie: