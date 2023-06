Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

67,98 EUR +1,22% (01.06.2023, 12:06)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

68,06 EUR +1,76% (01.06.2023, 11:57)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (01.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Es laufe derzeit gut bei Heidelberg Materials. Die Aktie habe seit Jahresauftakt bereits ein Viertel an Wert gewonnen. Am Donnerstag habe J.P. Morgan den Baustoffkonzern hochgestuft und damit an die DAX-Spitze befördert. Die US-Bank sehe jetzt noch 20 Prozent Kurspotenzial.J.P. Morgan habe Heidelberg Materials von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 66 auf 80 Euro angehoben. Analystin Elodie Rall habe auf die mittelfristig verbesserten Aussichten in der Baustoffbranche verwiesen. Der DAX-Wert habe die ehrgeizigsten Dekarbonisierungsziele und sollte am stärksten von verbesserten Geschäftsbedingungen profitieren. Sie räume der Aktie ein Kurspotenzial von knapp 20 Prozent ein.Kollegin Glynis Johnson von Jefferies sei zuletzt sogar noch bullisher gewesen. Sie sehe das Papier erst bei 96 Euro fair bewertet und halte damit ein Plus von 40 Prozent für möglich.Für den "Aktionär" gibt es deshalb weiterhin spannendere Werte, so Lukas Meyer. (Analyse vom 01.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link