3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

65,36 EUR +2,19% (23.02.2023, 15:39)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

65,30 EUR +1,33% (23.02.2023, 15:28)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Heidelberg Materials ist mit knapp 51.000 Beschäftigten an rund 2.500 Standorten in über 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Sein en Kunden erschließt es neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (23.02.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der deutsche Baustoffkonzern Heidelberg Materials habe heute Morgen Geschäftszahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2022 vorgelegt. Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten hätten im Vorjahr nicht zur Gänze an die Kunden weitergegeben werden können.Der Umsatz habe sich im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis um 12,1% auf EUR 5,3 Mrd. erhöht. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 5,2 Mrd. leicht übertroffen worden. Im Gesamtjahr 2022 sei dieser gegenüber 2021 um 12,7% auf EUR 21,1 Mrd. geklettert.Die Absatzmengen seien 2022 wegen der negativen Marktdynamik in vielen Schlüsselmärkten von Heidelberg Materials gesunken, zumal die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise die Nachfrage nach Baustoffen wesentlich beeinträchtigt habe. Preisanpassungen hätten diesen Mengenrückgang bezogen auf das Gesamtjahr nicht vollständig ausgleichen können.Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) sei im Vorjahr daher um 3,5% auf EUR 3,7 Mrd. gesunken. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) sei um 5,3% auf EUR 2,5 Mrd. gesunken. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) habe sich im Berichtsjahr mit 9,1% (2021: 9,3%) stabil gehalten. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sei von EUR 7,91 auf EUR 9,47 geklettert. Im Jahr 2021 seien darin im Wesentlichen die Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf der Geschäftsaktivitäten in der Region West in den USA enthalten gewesen.Für das Gesamtjahr 2023 erwarte Heidelberg Materials mit einem weiteren Umsatzwachstum und für das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) eine Bandbreite zwischen EUR 2,35 und 2,65 Mrd.Die letzte Empfehlung zu Heidelberg Materials lautete "Halten", so Aaron Alber, Analyst der RBI. (Analyse vom 23.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen