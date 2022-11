Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Wien (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Namensänderung: Der deutsche Baustoffkonzern habe sich von "HeidelbergCement" auf "Heidelberg Materials" umbenannt und wolle mit dem neuen Markenauftritt den Wandel der Industrie hin zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung weiter vorantreiben. In einem ersten Schritt sei das Rebranding auf Konzernebene erfolgt, wo die Marke Heidelberg Materials sofort eingeführt worden sei. Ab 2023 sollten dann nationale und internationale Tochtergesellschaften schrittweise in Heidelberg Materials umbenannt werden.Nachhaltigkeit: Heidelberg Materials bekenne sich zur globalen Initiative "Business Ambition for 1.5°C Commitment" die darauf abziele, die CO2-Emissionen bis spätestens 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Sein eigenes CO2-Reduktionsziel habe Heidelberg Materials in die Höhe geschraubt. So wolle das Unternehmen seine Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 um fast die Hälfte auf 400 kg CO2 pro Tonne Zement (2021: 565 kg) senken. Der Weiteren solle bis 2030 die Hälfte des Konzernumsatzes mit nachhaltigen Produkten erzielt werden. Bei der Entwicklung und Anwendung innovativer Technologien zur CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (CCU/S) nehme Heidelberg Materials eine Vorreiterrolle in der Baustoffindustrie ein.Geografische Diversifikation: Heidelberg Materials sei global hervorragend positioniert und habe im Jahr 2021 rd. 30% seiner Umsätze in "West- und Südeuropa", 25% in "Nordamerika", jeweils 17% in "Nord- und Osteuropa-Zentralasien" und in "Asien-Pazifik" sowie 10% in "Afrika-Östlicher Mittelmeerraum" erzielt.Umsatzentwicklung: Der Umsatz habe sich im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis um 12% auf EUR 15,8 Mrd. erhöht. Das Umsatzwachstum sei bei leicht rückläufigen Absatzmengen vor allem durch Preiserhöhungen zustande gekommen.Absatzentwicklung: Nach einem zunächst robusten Auftakt am Beginn des Jahres habe sich die Absatzentwicklung ab Kriegsausbruch in allen Geschäftsbereichen rückläufig gezeigt. Dementsprechend habe sich der Zement- und Klinkerabsatz in den ersten neun Monaten gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 6,0% auf 90,0 Mio. Tonnen verringert. Die Zuschlagstofflieferungen hätten mit 223,5 Mio. Tonnen einen leichten Rückgang um 3,4% verzeichnet. Die Transportbetonlieferungen seien um 4,3% auf 34,2 Mio. Kubikmeter zurückgegangen und Asphalt sei mit 6,2 Mio. Tonnen um 24,3% weniger ausgeliefert worden.Ergebnisentwicklung: Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) sei in den ersten neun Monaten 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,1% auf EUR 2,72 Mrd. gesunken, wofür erheblich gestiegene Rohstoff- und Energiekosten verantwortlich gewesen seien. Die RCOBD-Marge, d.h. das Verhältnis des Ergebnisses deslaufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen zum Umsatz sei von 20,7% auf 17,2% gesunken. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs sei um 8,7% auf EUR 1,78 Mrd. gesunken.Baukonjunktur: Die konjunkturelle Eintrübung stelle den Bausektor zusammen mit den steigenden Zinsen und den anhaltenden Materialengpässen vor schwierigen Herausforderungen. Die höheren Kosten habe Heidelberg Materials bisweilen fast zur Gänze an die Kunden weiterreichen können. Mit zusätzlichen Preiserhöhungen, die über die sonst üblichen zwei Prozent pro Jahr hinausgehen sollten, wolle der Baustoffkonzern im Gesamtjahr EUR 2 Mrd. hereinholen. Davon seien per Ende Q3 2022 bereits EUR 1,6 Mrd. geschafft worden. Nichtsdestotrotz trübe sich die Lage besonders im Wohnbau wegen hoher Immobilienpreise, einer restriktiveren Kreditvergabe, Fachkräftemangel, Lieferschwierigkeiten sowie einer schwindenden Kaufkraft infolge der hohen Inflation drastisch ein. Dieser mache laut Achten bei Heidelberg Materials aber nur ein Drittel aus. Die anderen zwei Drittel verdiene das Unternehmen mit staatlichen Infrastrukturprojekten.Der Boom in der Bauwirtschaft neige sich dem Ende. Die explodierenden Energiekosten würden den exorbitanten Preisanstieg der Baukosten noch mehr befeuern und viele Projekte zumindest im privaten Sektor unerschwinglich machen. Zudem biete die sich abzeichnende Rückkehr zur geldpolitischen Normalität alternative Veranlagungsmöglichkeiten, wodurch der Veranlagungsdruck in Richtung "Betongold" etwas nachlassen sollte. Vor allem aber sind es die sich verschlechternden Finanzierungsbedingungen, welche die Realisierung von Projekten erheblich erschweren, wenn nicht sogar verunmöglichen, so Alber. Der mit der hohen Inflation einsetzende Kaufkraftverlust tue dazu sein Übriges.Heidelberg Materials habe jedoch einen stärkeren Fokus auf den öffentlichen Bausektor, der traditionell wenig preissensitiv sei. Daher sollte es dem weltweit zweitgrößte Zementhersteller auch in Zukunft gelingen, die negativen Auswirkungen der Kosteninflation durch Neuverhandlungen mit den Abnehmern weitestgehend abzufedern.Insofern bestätigt Aaron Alber, Analyst der RBI, trotz der trüben Aussichten für den Bausektor und angesichts der äußerst attraktiven Bewertung seine "Halten"-Empfehlung für die Heidelberg Materials-Aktie. Das Kursziel von EUR 54,00 (zuvor: EUR 49,10) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der Heidelberg Materials-Aktie berücksichtige in puncto EV/EBITDA-Verhältnis sowie Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Jahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group Bewertungsabschlage, die Alber aus der historischen Beobachtung heraus als gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 17.11.2022)