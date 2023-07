Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im ersten Halbjahr 2023 sei die Aktie von Heidelberg Materials der stärkste Wert im DAX gewesen. Seitdem hätten die Papiere des Baustoffkonzerns etwas konsolidiert. Nun habe es aber starke Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal gegeben. Das Management habe deshalb auch die Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Das komme am Markt gut an.Im zweiten Quartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 5,58 Milliarden Euro geklettert. Das bereinigte EBIT sei deutlich stärker um 13,9 Prozent auf 931 Millionen Euro geklettert. Beim Gewinn habe Heidelberg Materials damit auch deutlich über den Erwartungen gelegen. Experten hätten lediglich mit 896 Millionen Euro gerechnet, beim Umsatz hätten sie mit 5,66 Milliarden Euro dagegen etwas mehr auf dem Zettel gehabt."Wir haben das erste Halbjahr 2023 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen", habe sich Konzernchef Dominik von Achten zufrieden gezeigt mit der Entwicklung. Trotz des schwächeren Marktumfelds mit zum Teil deutlich rückläufigen Absätzen habe sich Heidelberg gut behauptet. Er bleibe deshalb auch für das zweite Halbjahr zuversichtlich und habe die Prognose deutlich angehoben.Die Geschäfte bei Heidelberg Materials würden nach wie vor gut laufen. Doch nach der starken Kursentwicklung im ersten Halbjahr sei bei der Aktie inzwischen viel eingepreist. Denn klar sei auch: Die Wachstumsraten in der Zementbranche würden auch künftig nicht durch die Decke gehen. "Der Aktionär" sieht deshalb weiterhin attraktivere Werte auf dem Kurszettel, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link