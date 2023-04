Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

64,74 EUR -0,71% (06.04.2023, 11:14)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

64,74 EUR -0,55% (06.04.2023, 11:11)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (06.04.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 11,9 Prozent auf rund 21,1 Mrd. Euro gesteigert, wegen gestiegener Kosten im Tagesgeschäft allerdings 6,1 Prozent weniger verdient als im Vorjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch der auf die Aktionäre anfallende Gewinn sei zurückgegangen - von rund 1,76 auf knapp 1,6 Mrd. Euro. Den Rückgang habe Heidelberg Materials unter anderem mit einem steuerlichen Einmaleffekt begründet. Zudem habe der Konzern 2021 von dem Verkauf von Unternehmensteilen profitiert. Bereinigt um diese Effekte sei der Jahresüberschuss deutlich gestiegen.Trotz des Gewinnrückgangs sollten die Aktionäre eine um 20 Cent auf 2,60 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten, wie der Konzern bei Vorlage der endgültigen Zahlen mitgeteilt habe. Gleichzeitig habe das Management die Gewinnziele für das laufende Jahr bestätigt. Der Vorstand erwarte für 2023 unverändert ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 2,35 bis 2,65 Mrd. Euro nach knapp 2,5 Mrd. Euro im Vorjahr.Für Aufsehen gesorgt habe zuletzt ein Analystenkommentar von Jefferies. Das Analysehaus habe Heidelberg Materials von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel kräftig von 61,30 auf 96,90 (aktuell: 65,21) Euro angehoben. Die Heidelberger hätten beim Thema Dekarbonisierung in der europäischen Baustoffbranche die Nase vorn, so Analystin Glynis Johnson. Hierdurch dürfte man auch die Profitabilität weiterhin stärker steigern können als andere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: