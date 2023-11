Offenlegungen



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (24.11.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) von EUR 75 auf EUR 77.Heidelberg Materials bekenne sich zur globalen Initiative "Business Ambition for 1,5°C Commitment", die darauf abziele, die CO2-Emissionen bis spätestens 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Das Unternehmen wolle bis 2030 seine Emissionen gegenüber 1990 um fast die Hälfte auf 400 kg CO2 pro Tonne Zement (2022: 551 kg) senken. Des Weiteren solle bis 2030 die Hälfte des Konzernumsatzes mit nachhaltigen Produkten erzielt werden. Bei der Entwicklung und Anwendung innovativer Technologien zur CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (CCU/S) nehme Heidelberg Materials eine Vorreiterrolle in der Baustoffindustrie ein.Heidelberg Materials sei global hervorragend positioniert und habe im Jahr 2022 rund 31% seiner Umsätze in "West- und Südeuropa", 24% in "Nordamerika", jeweils 18% in "Asien-Pazifik" und "Nord- und Osteuropa-Zentralasien" sowie 10% in "Afrika-Östlicher Mittelmeerraum" erzielt.Der Umsatz habe sich in den ersten neun Monaten 2023 bereinigt um Konsolidierungs- und Wechselkurseffekte gegenüber dem Vorjahr um 6,0% auf rund EUR 16,1 Mrd. erhöht. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) habe sich um 17,0% auf EUR 3,20 Mrd. erhöht. Das Plus sei vor allem durch höhere Absatzpreise, striktes Kostenmanagement und etwas niedrigere Energiekosten zustande gekommen. Die Absatzmengen hätten sich dagegen in allen Geschäftsbereichen rückläufig entwickelt. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) sei bereinigt um Konsolidierungs- und Wechselkurseffekte um 35,3% auf EUR 2,27 Mrd. geklettert. Bezogen auf das dritte Quartal, habe für alle Finanzkennzahlen ein Plus ausgewiesen und der Analystenkonsens übertroffen werden können.Für das Gesamtjahr 2023 habe Heidelberg Materials den Ausblick neuerlich angehoben. Die gute Auftragslage bei Infrastrukturprojekten sowie in Teilen des Gewerbebaus solle den Rückgang im privaten Wohnungsbau teilweise ausgleichen. Demnach erwarte man weiterhin einen moderaten Anstieg des Umsatzes (ohne Berücksichtigung von Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekten). Für das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) sei die Bandbreite auf EUR 2,85 bis 3,0 Mrd. (zuvor: EUR 2,70 bis 2,90 Mrd.) angehoben worden.Die konjunkturelle Eintrübung stelle den Bausektor zusammen mit den hohen Zinsen und Materialkosten vor schwierige Herausforderungen. Während bei Infrastrukturprojekten weiterhin mit einer soliden Auftragslage zu rechnen sei, zeichne sich insbesondere im privaten Wohnungsbau sowie bei Gewerbeimmobilien eine abschwächende Dynamik ab, welche durch den anhaltenden Fachkräftemangel verschärft werde. Heidelberg Materials verdiene mit staatlichen Infrastrukturprojekten günstiger Weise zwei Drittel und könne sich diesem Trend dadurch bis zu einem gewissen Grad entziehen.Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft insgesamt sei erst wieder mit sinkenden Baukosten zu erwarten. Wenngleich die Baupreise im Zuge der konjunkturellen Abkühlung weiteres Abwärtspotenzial aufweisen würden, sei von der Finanzierungsseite, wegen der hohen Zinsen, mit keiner baldigen Entspannung zu rechnen. Die ersten Zinssenkungen dürften erst im Jahresverlauf 2024 erfolgen. Alles in allem bleibe die Nachfrage mittelfristig daher eher gedämpft.Wenngleich Heidelberg Materials einen stärkeren Fokus auf den öffentlichen Bausektor habe, der traditionell wenig preissensitiv sei, werde sich der weltweit zweitgrößte Zementhersteller den insgesamt eher trüben Aussichten für den Bausektor nicht gänzlich verschließen können.Daher bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, trotz der attraktiven Bewertung seine "halten"-Empfehlung für die Heidelberg Materials-Aktie. Das Kursziel von EUR 77 (zuvor: EUR 75) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung berücksichtigt gegenüber der Peer Group Bewertungsabschlage, die uns aus der historischen Beobachtung heraus als gerechtfertigt erscheinen, so die Analysten der RBI. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: