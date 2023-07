3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



27.07.2023



73,04 EUR +4,55% (27.07.2023, 12:01)



DE0006047004



604700



HEI



HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (27.07.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Baustoffkonzern Heidelberg Materials habe heute Vormittag Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt. Die Erwartungen hätten dabei erfüllt werden können. Der Ausblick für das Jahresergebnis sei angehoben worden.Der Umsatz habe sich im ersten Halbjahr 2023 bereinigt um Konsolidierungs- und Wechselkurseffekte gegenüber dem Vorjahr um 8,5% auf rund EUR 10,47 Mrd. erhöht. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) habe sich um 31,0% auf EUR 1,19 Mrd. erhöht. Neben dem Umsatzwachstum hätten insbesondere ein kontinuierliches Kostenmanagement sowie die leichte Entspannung auf den Energie- und Rohstoffmärkten zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen. Der Periodenüberschuss sei im Jahresvergleich von EUR 597 Mio. auf EUR 783 Mio. geklettert.Bezogen auf das zweite Quartal, seien sowohl bei Umsatz als auch RCO die Markterwartungen erfüllt worden.Sein Aktienrückkaufprogramm setze Heidelberg Materials wie kommuniziert fort. Demnach starte die dritte Tranche in Höhe von bis zu EUR 300 Mio. am 28. Juli 2023 und solle spätestens im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die erworbenen Aktien sollten dann eingezogen werden.Die letzte Empfehlung zu Heidelberg Materials lautete "halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen