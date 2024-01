Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

85,28 EUR +2,48% (10.01.2024, 16:48)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

85,18 EUR +2,21% (10.01.2024, 16:35)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (10.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Die Heidelberg Materials-Aktie habe ihren Aufwärtstrend am Mittwoch nach einer Empfehlung durch die Bank of America fortgesetzt. Am frühen Nachmittag notiere der Titel 2,3 Prozent höher bei 85,26 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit Februar 2018. Deutlichere Gewinne habe nur das Papier des Immobilienkonzerns Vonovia verzeichnet.Heidelberg Materials sei bereits im Börsenjahr 2023 einer der Top-Performer im DAX gewesen. Mit einem Kursplus von knapp 52 Prozent habe es die Aktie auf den zweiten Platz geschafft. Der Konzern habe von einer guten Auftragslage bei Infrastrukturprojekten sowie Teilen des Gewerbebaus profitiert. Das habe teilweise Rückgänge im Wohnungsbau ausgeglichen. Zudem habe sich 2023 die Situation auf dem Energiemarkt entspannt, nachdem ein Jahr zuvor infolge des Ukraine-Krieges die Preise hochgeschnellt seien. Da gerade die Zementherstellung sehr viel Energie verbrauche, habe Heidelberg Materials zudem mit Preiserhöhungen gegengesteuert.Analyst Arnaud Lehmann von der Bank of America sehe auch nach der jüngsten Rally weiteres Kurspotenzial für Heidelberg Materials. Nicht nur das: Er habe sein Kursziel um stattliche 27 Euro auf 105 Euro erhöht. Die Aktie habe er entsprechend von "Neutral" auf "Buy" heraufgestuft. Auch für CRH sei der Experte optimistisch. Der Wert sei ein "Top Pick" für ihn.Ungeachtet der Krise am Bau finde Heidelberg Materials immer neue Wege, Umsatz und Gewinn weiter zu erhöhen. Das gefalle den Anlegern, die darauf setzen würden, dass es die Branche aus der Talsohle schafft und Heidelberg Materials vorneweglaufe.Die Aktie bleibt aus technischer Sicht ein Kauf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link