Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (02.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials habe am Donnerstag endgültige Zahlen vorgelegt. Dabei zeige sich das Management weiter zuversichtlich und habe das erst vor zwei Wochen angehobene Gewinnziel bestätigt. An der Börse kämen die Zahlen im freundlichen Marktumfeld nicht gut an, die Aktie sei am Nachmittag ins Minus gedreht.Die Auftragslage bei Infrastrukturprojekten sowie Teilen des Gewerbebaus habe den Rückgang im privaten Wohnungsbau teilweise ausgeglichen, habe der DAX-Konzern mitgeteilt. Die nach wie vor volatilen und im Mehrjahresvergleich sehr hohen, aber gesunkenen Energie- und Rohstoffpreise hätten das Ergebniswachstum unterstützt. Das Unternehmen erwarte bis zum Jahresende in fast allen Kernmärkten eine Fortsetzung der positiven Entwicklung der vergangenen Monate. Erst Mitte Oktober habe das Unternehmen Eckdaten für das abgelaufene Sommerquartal vorgelegt und das Gewinnziel für das laufende Jahr erneut angehoben.2023 peile der Baustoffkonzern nach einem überraschend profitablen Sommerquartal einen um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern von 2,85 bis 3,00 Milliarden Euro an. Erst im Juli habe das Management seine Prognose auf 2,7 bis 2,9 Milliarden angehoben. An seiner Umsatzprognose halte der Konzern unterdessen fest: Der Erlös solle auf vergleichbarer Basis weiter moderat steigen. 2022 habe der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern knapp 2,5 Milliarden betragen und der Umsatz gut 21 Milliarden Euro.Im dritten Quartal habe Heidelberg Materials - wie bereits bekannt - einen Umsatz von gut 5,6 Milliarden Euro und damit vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor erzielt. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern habe indes um fast ein Viertel auf knapp 1,1 Milliarden Euro zugelegt. Wie alle anderen Baustoffkonzerne sei auch Heidelberg Materials von Energie- und Rohstoffpreise abhängig. Zuletzt hätten die Heidelberger die höheren Kosten mit Preiserhöhungen ausgleichen können. Zudem profitiere das Unternehmen von seinen Kosteneinsparungen."Der Aktionär" bleibt dabei: Es gibt langfristig spannendere Werte als den Baustoffkonzern, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 02.11.2023)Mit Material von dpa-AFX