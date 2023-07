Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil Heidelberg Materials:



Heidelberg Materials - die Muttergesellschaft bleibt unverändert die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) - ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (14.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Mehr als 41 Prozent habe die Aktie von Heidelberg Materials im ersten Halbjahr zugelegt. Damit sei der Baustoffkonzern der Top-Performer im DAX gewesen. Nach einem schwachen Auftakt in das zweite Halbjahr nähere sich die Aktie nun wieder dem 52-Wochen-Hoch bei 75,96 Euro. Zwei Analysten hätten ihre Schätzungen derweil überarbeitet.Heidelberg Materials dürfte im zweiten Quartal eine ähnliche Entwicklung verzeichnet haben wie in den ersten drei Monaten des Jahres, so Analystin Elodie Rall von J.P. Morgan am Donnerstag. Die Ertragsdynamik sollte von einer starken Preis/Kosten-Performance gestützt worden sein. Der Markt habe dies angesichts der überzeugenden Kursentwicklung des Sektors aber bereits weitgehend eingepreist haben. Dennoch laute ihre Einstufung weiter "overweight".Weniger optimistisch zeige sich Oddo BHF. Das Votum der Investmentbank laute unverändert "underperform". Immerhin sei das Kursziel leicht von 65 auf 70 Euro angehoben worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: