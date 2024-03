Tradegate-Aktienkurs Heidelberg Materials-Aktie:

98,54 EUR +0,61% (22.03.2024, 14:58)



XETRA-Aktienkurs Heidelberg Materials-Aktie:

98,58 EUR +0,51% (22.03.2024, 14:47)



ISIN Heidelberg Materials-Aktie:

DE0006047004



WKN Heidelberg Materials-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Heidelberg Materials-Aktie:

HEI



NASDAQ OTC-Symbol Heidelberg Materials-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil Heidelberg Materials AG:



Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeitet das Unternehmen an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Den Kunden erschließt Heidelberg Materials neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. (22.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberg Materials AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der gestrige Kurssprung sei wirklich beeindruckend gewesen. So habe sich die bereits in den Monaten zuvor stark gelaufene Aktie von Heidelberg Materials um weitere 4% verteuert. Denn der DAX-Konzern habe gestern im Rahmen der Bekanntgabe des Jahresergebnisses gleich über mehrere positive Entwicklungen berichtet.So sei der Nettogewinn von 1,6 auf 1,9 Mrd. Euro gestiegen. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr sei bestätigt worden. Ebenfalls gut sei die Meldung angekommen, dass Vorstandschef Dominik von Achten seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Januar 2028 verlängert habe. Darüber hinaus werde die Dividende um 0,40 auf 3 Euro je Aktie angehoben, woraus sich eine Rendite von etwas mehr als 3% errechne.Der Baustoffriese profitiere aktuell auch davon, dass sich das Sentiment für konjunkturabhängige Aktien allmählich wieder aufhelle. Und die heutigen Nachrichten würden dazu passen. Als global operierender Zementhersteller sei Heidelberg Materials nicht sonderlich abhängig von der Konjunkturentwicklung in Deutschland. Dennoch dürfte die Nachricht, dass das Wachstumspaket der Bundesregierung nach langen Ringen nun durch den Bundesrat gekommen sei, der guten Laune der Börsianer keinen Abbruch tun. Dazu passe eine weitere heutige Meldung: Der ifo-Geschäftsklima sei um 2,1 Punkte im Vergleich zum Vormonat auf nun 87,8 Zähler gestiegen und sei ein weiterer Beleg dafür, dass sich Stimmung in der deutschen Wirtschaft im März deutlich verbessert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Heidelberg Materials-Aktie: