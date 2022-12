Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (07.12.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Wichtige Phase - ChartanalyseDas aktuelle Jahr neigt sich dem Ende und seit Oktober konnten die Bullen in der HeidelbergCement-Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) einiges an Boden gutmachen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Ausgehend von 38,73 EUR habe sich die Aktie um über 35% und das höchst schwungvoll erholt. Diese steile Rally könnte jetzt jedoch ihren Tribut fordern. Der Preisbereich um 52,50 EUR habe sich jüngst als Widerstand entpuppt, der auch im zweiten Anlauf nicht habe überwunden werden können. Noch aber würden sich die Bullen wehren, denn eine vollständige Topformation liege noch nicht vor.Wer aktuell als Bulle in der HeidelbergCement-Aktie unterwegs sei, sollte das Kursgeschehen engmaschig verfolgen. Die Jahresendrally sei in einer entscheidenden Phase und könnte sich dem Ende nähern. In diesem Fall müsste in den nächsten Wochen mit neuen Verlusten gerechnet werden. Dabei könnten ca. 43,40 EUR getestet werden und selbst Kurse unterhalb von 38,73 EUR wären möglich. Weitere Chancen hätten die Bullen hingegen, wenn sich der Kurs nachhaltig über 53,20 EUR absetzen könne. Einfach werde es zwar nicht, aber weitere Gewinne in Richtung 57,50-60,00 EUR wären im Anschluss möglich. (Analyse vom 07.12.2022)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:51,48 EUR +0,59% (06.12.2022, 17:35)