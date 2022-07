Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (25.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern präsentiere am 28. Juli seine Q2-Zahlen. Im Fokus dürften erneut die Folgen des starken Anstiegs der Energiepreise stehen. Für das laufende Jahr rechne HeidelbergCement bislang mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes und einer leichten Steigerung der operativen Ergebnisse.2021 hätten der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - das so genannte RCOBD - fast 3,9 Mrd. Euro und der Umsatz 18,7 Mrd. Euro betragen. In den Prognosen würden Währungseffekte sowie der Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen ausgeklammert. Auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs würden nicht berücksichtigt.Laut den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten sähen Analysten den Umsatz in Q2 im Schnitt bei 5,4 Mrd. Euro und damit knapp neun Prozent über dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis dürfte dagegen um fast zehn Prozent auf knapp 1,07 Mrd. Euro zurückgegangen sein.Nach Ansicht von Analyst Tobias Woerner vom Investmenthaus Stifel müsse HeidelbergCement wegen des schwachen ersten Quartals und anhaltenden Kostendrucks ein gutes Ergebnis im zweiten Quartal und starkes im zweiten Halbjahr vorlegen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Beides sei möglich, da er das Ausmaß von Preissteigerungen möglicherweise unterschätzt habe. Es gebe derzeit einige Preiserhöhungen, vor allem in einer Reihe europäischer Märkte. Die Preise für europäischen Zement seien durchschnittlich um mehr als 15 Prozent gestiegen. Dennoch werde es schwierig werden, die Prognosen zu erfüllen.Die gestiegenen Energiepreise und die hohen Investitionen, welche notwendig seien, um den sehr großen CO2-Fußabdruck des Zementproduzenten zu verringern, seien schwere Belastungen für die Aktie.Aktuell drängt sich bei der HeidelbergCement-Aktie kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)