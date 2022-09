XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

43,40 EUR -4,57% (20.09.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

42,99 EUR -0,88% (21.09.2022, 09:10)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (21.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der deutsche Baustoffhersteller benenne sich um in Heidelberg Materials. Auf Konzernebene werde der neue Markenname ab sofort eingeführt, habe HeidelbergCement am Dienstag mitgeteilt. Die nationalen und internationalen Tochtergesellschaften würden ab dem Jahr 2023 schrittweise umbenannt.Der Vorstand habe den Schritt mit dem breiteren Leistungsspektrum des DAX-Konzerns und dem Ziel erklärt, das erste klimaneutrale Unternehmen der Branche zu werden. So wolle die Gesellschaft ab dem Jahr 2024 CO2-freien Zement in großem Maßstab anbieten."Wir sind stolz auf unser Zementgeschäft, aber das Leistungsspektrum des Unternehmens geht weit über Zement hinaus. Heute und in Zukunft noch mehr", habe der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten mitgeteilt. Der Baustoffhersteller beschäftige weltweit mehr als 51.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Die Muttergesellschaft von Heidelberg Materials bleibe unverändert die HeidelbergCement AG.Die Umbenennung sei ein tiefgreifender Schritt, dokumentiere jedoch noch einmal, dass der notwendige Konzernumbau ernstgenommen werde. Die Aktie leide indes weiterhin unter den trüben Konjunkturaussichten. Da der Chart aktuell angeschlagen sei, sollten Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: