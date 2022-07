Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

43,50 EUR -1,58% (06.07.2022, 08:54)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (06.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Neues Tief - ChartanalyseDie Aktie von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) markierte am 16. April 2021 ein Hoch bei 81,04 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Am 7. März sei sie auf die Unterstützung bei 47,35 EUR zurückgefallen. Damit habe der Wert auf dem gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 aufgesetzt. Am Donnerstag habe die Aktie mit einem Abwärtsgap diese Unterstützung durchbrochen. Nach einem Tief bei 44,42 EUR habe sich die Aktie zwar erholt, aber gestern sei sie mit einer langen schwarzen Kerze auf ein neues Tief abgefallen.Die Abwärtsbewegung in der HeidelbergCement-Aktie könnte in den nächsten Tagen weitergehen. Ein Rückfall in Richtung 42,94 EUR und 38,83 EUR bis 37,96 EUR erscheint möglich. Auch ein Rückfall auf 29,00 EUR und damit auf das Tief aus dem März 2020 erscheine möglich. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste die Aktie zumindest über 47,35 EUR zurückkehren. In diesem Fall könnte es zu einer Erholung in Richtung 58,12 EUR kommen. (Analyse vom 06.07.2022)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:43,72 EUR -5,78% (05.07.2022, 17:41)