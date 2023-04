Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

69,46 EUR +2,09% (14.04.2023, 17:39)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (14.04.2023/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Pierre de Fraguier, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) von "sell" auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 39 EUR auf 89 EUR.Die Zementpreise in der Europäischen Union seien in den letzten drei Jahren um 55% gestiegen, so der Analyst, der in den nächsten Jahren einen "signifikanten und strukturellen Anstieg" der Zementrentabilität erwarte. HeidelbergCement profitiere davon am meisten, da 45% der Erträge aus Europa gestammt hätten.Pierre de Fraguier, Analyst von Goldman Sachs, bewertet die HeidelbergCement-Aktie nun mit "buy". (Analyse vom 14.04.2023)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:69,26 EUR +1,94% (14.04.2023, 17:29)