Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (28.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement habe einmal mehr für Enttäuschung bei den Anlegern gesorgt. Wegen der deutlich gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Energie habe das Management die Gewinnziele für das Gesamtjahr nach unten angepasst. Die Aktie reagiere mit Verlusten und setze ihren Abwärtstrend fort."Mit Blick auf die beispiellose Steigerung der Energiepreise in den letzten Wochen bleibt das zweite Halbjahr jedoch herausfordernd", habe der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten gesagt. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen weiterhin einen deutlichen Anstieg des Umsatzes, für das Ergebnis rechne es nun auf vergleichbarer Basis mit einem leichten Rückgang gegenüber der starken Vorjahresentwicklung. Zuvor habe HeidelbergCement bei den Ergebnissen einen leichten Anstieg im Visier gehabt.Im zweiten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um 10,9 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro geklettert. Der bereinigte Gewinn nach Steuern, Zinsen und Abschreibungen - das sogenannte RCOBD - sei um 4,3 Prozent auf 1,1 Milliarde Euro zurückgegangen. Das sei aber mehr gewesen, als Analysten erwartet hätten.HeidelbergCement stehe vor großen Herausforderungen. Die hohen Kosten und die nötigen Investitionen, um die CO2-Emissionen künftig zu reduzieren, würden die Bilanz noch länger belasten. Es gibt spannendere Werte im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link