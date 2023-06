Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gab am Freitag um 37,3%(!) nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Elektro- und Energietechnikhersteller habe am Donnerstag nachbörslich bekanntgegeben, dass die Prognose für das anhaltende Geschäftsjahr zurückgezogen worden sei. Grund dafür seien anhaltende Qualitätsprobleme und daraus resultierende Ausfälle bei den Windturbinen der Tochtergesellschaft Siemens Gamesa. Weiters sei kommuniziert worden, dass die Behebung der Probleme mehrere Jahre in Anspruch nehmen dürften.



Der italienische Energiekonzern ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) habe verkündet, dass die USD 4,9 Mrd. schwere Übernahme von Neptune Energy Synergien im Ausmaß von USD 1 Mrd. bei einer Vollintegration bringen dürfte. Neptune Energy sei stark im Erdgas-Geschäft positioniert. (26.06.2023/ac/a/m)

