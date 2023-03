Der Hedgefondsmanager erwarte, dass sich die Probleme im Bankensektor sowie in der globalen Weltwirtschaft häufen würden, weil die Anleihe- und Kreditmärkte schrumpfen würden. Die Märkte müssten nach der SVB-Pleite mit vielen weiteren Problemen rechnen.



Der Aktionör sei davon überzeugt, dass die Notenbanken und die Politik alles dafür tun würden, damit sich "die Risse in der Finanzwelt" (Dalio) nicht ausweiten würden. Heiße: Sie würden so viel Geld drucken, wie nötig, und womöglich einen Zinsstopp vornehmen. Das sollte die Märkte beruhigen und der Spuk könnte schneller vorbei sein, als es derzeit den Anschein habe.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hedgefondsmanager und Milliardär Ray Dalio mache sich große Sorgen um die globale Finanzwelt, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) zeige, dass die Weltwirtschaft mit den Leitzinserhöhungen zur Inflationseindämmung in eine neue Ära eingetreten sei. Es sei mit weiteren Folgen zu rechnen."Die Insolvenz der Silicon Valley Bank ist ein Kanarienvogel im Kohlebergwerk", habe Dalio laut Bloomberg in einem Newsletter am Dienstag geschrieben, also noch vor dem Crash der Credit-Suisse-Aktie (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF). Der Kanarienvogel im Kohlebergwerk sei eine Redewendung im Englischen und beziehe sich auf die Zeit, als Vögel im Bergbau zur Frühwarnung vor Kohlenmonoxid-Austritten eingesetzt worden seien.