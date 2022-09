"Crypto crash. Check. Meme crash. Check. SPAC crash. Check. Inflation. Check. 2000. Check. 2008. Check. 2022. Check", habe Burry getwittert. Sein Rat an die Anleger: "Achten Sie auf weitere Ausfälle und suchen Sie dann nach dem Boden. Zwei gescheiterte SPAC-ETFs sind nicht annähernd genug."



Im vergangenen Monat hätten der Defiance Next Gen SPAC Derived ETF und der Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF als Folge der strafferen Zinspolitik geschlossen werden müssen. Sie seien nicht einmal zwei Jahre an der Börse gehandelt worden.



Burry sei schon lange überaus bearish. Im Mai habe er das Marktgeschehen so kommentiert: "Es ist, als würde man einen Flugzeugabsturz beobachten. Es tut weh, es macht keinen Spaß, und ich lächle nicht."



Folglich habe er das Portfolio seiner Vermögensverwaltung Scion Asset Management bis auf eine einzige Position leergeräumt. Zum 30. Juni sei Burry nur noch long bei Geo Group, einem Betreiber von Gefängnissen in den USA, gewesem. Krisenfester gehe es wohl nicht: Ins Gefängnis kämen Verbrecher immer - auch in der schlimmsten Rezession.

Der Aktionär sehe vieles Negatives in den Aktienkursen eingepreist, womit sich positives Überraschungspotenzial ergebe, z.B., wenn sich die Situation bei der Energieversorgung entspanne. Fast alles zu verkaufen wie Burry sei damit keine tolle Idee. Chancen gebe es derzeit bspw. in der zweiten Reihe. (08.09.2022/ac/a/m)





