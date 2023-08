NYSE-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

4,80 USD +4,58% (11.08.2023, 22:00)



ISIN Hecla Mining-Aktie:

US4227041062



WKN Hecla Mining-Aktie:

854693



Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie Deutschland:

HCL



NYSE-Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie:

HL



Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d’Alene, Idaho. (12.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silber- und Goldproduzenten Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) unter die Lupe.Die von Hecla Mining veröffentlichten Quartalszahlen seien alles andere als gut ausgefallen. Beim Gewinn habe man zwar über den Erwartungen gelegen, doch der Free Cashflow sei negativ gewesen und man habe die Prognose nach unten angepasst. Die Hecla Mining-Aktie sei in den vergangenen Tagen relativ stark abverkauft worden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.08.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Hecla Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:4,38 Euro +4,91% (11.08.2023, 22:26)