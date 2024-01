Börsenplätze Hecla Mining-Aktie:



Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d'Alene im US-Bundesstaat Idaho. (29.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Hecla Mining Company (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Silberpreis ( ISIN XC0009653103 WKN nicht bekannt) komme nach wie vor nicht in Schwung. Bei der jüngsten Korrektur habe Silber prozentual sogar deutlich mehr als Gold verloren. Dennoch lasse sich der größte nordamerikanische Silberproduzent Hecla offensichtlich nicht davon abhalten, nach Übernahmemöglichkeiten Ausschau zu halten. Das jedenfalls sage CEO Phillips J. Baker gegenüber dem Internetportal kitco.com.Zuletzt habe sich Hecla den kanadischen Silberkonzern Alecxo Resources und damit das Keno Hill Projekt einverleibt. "Das Yukon-Vorkommen ist ein erstaunlicher Erzkörper, und die Exploration, die wir dort sehen, entspricht genau unseren Vorstellungen", habe Baker gesagt. "Ich glaube, dass dies ein unglaubliches Bergbaurevier sein wird, das ist es bereits, aber es wird noch größer werden, es ist ein Revier mit 200 Millionen Unzen und wir wissen nicht, wo die Grenze liegen wird."Die drei anderen in Betrieb befindlichen Minen von Hecla seien Greens Creek in Alaska, Lucky Friday in Idaho und Casa Berardi in Quebec. Letztes Jahr habe Hecla 10 Millionen Dollar in Dolly Varden Silver investiert und seinen Anteil von 10,6 auf 15,7 Prozent erhöhte. Das Vorzeigeprojekt von Dolly Varden, das Kitsault Valley, befinde sich in der Region des Goldenen Dreiecks von British Columbia. Aber Hecla wolle sich nicht mit Nordamerika begnügen, sondern schiele auch nach Lateinamerika. "Wir haben erkannt, dass wir schneller wachsen können, wenn wir in Mexiko, Peru, Bolivien oder Argentinien präsent sind, also suchen wir aktiv nach Möglichkeiten in jedem dieser Länder."Wenn es gelingt, diese Anfangsprobleme zu überwinden, und Silber mitspielt, dann hat die Aktie deutlich Potenzial, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zu Hecla Mining. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link