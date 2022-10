NYSE-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

4,41 USD -3,48% (13.10.2022, 17:33)



ISIN Hecla Mining-Aktie:

US4227041062



WKN Hecla Mining-Aktie:

854693



Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie Deutschland:

HCL



NYSE-Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie:

HL



Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d’Alene, Idaho. (13.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silber- und Goldproduzenten Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) unter die Lupe.Hecla Mining habe sowohl die Prognose für die Gold- als auch für die Silberproduktion in der Greens Creek-Mine in Alaska angehoben. Das wirke sich natürlich sehr positiv auch auf den gesamten Konzern aus. Auch der Chart der Hecla Mining-Aktie sehe kurzfristig recht gut aus. Nichtsdestotrotz befinde sich der Wert weiterhin in einer langgezogenen Bodenbildungsphase. Auch wenn ein klares charttechnisches Kaufsignal noch auf sich warten lasse, weise die Hecla Miming-Aktie im Vergleich mit dem Silberpreis eine gewisse Relative Stärke auf, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.10.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Hecla Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:4,587 Euro -2,53% (13.10.2022, 17:45)