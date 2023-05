CFD Handel - Grundlagen

Long und Short Position

Long Position bedeutet, dass der Trader auf den steigenden Kurs setzt. Hier kaufen Sie einen CFD und verkaufen ihn später, wenn der Kurs höher geworden ist.



verwendet man, wenn man den sinkenden Kurs erwartet. Für die Short Position leihen Sie das Asset und verkaufen es. Wenn der Kurs sinkt, kaufen Sie das Asset wieder, um es zurückzuzahlen.

Handels- und Demokonto

Dass beim CFD Handel Risiko vorhanden ist, darf man nicht vergessen. Investieren kann man nicht als Hobby betrachten, und eine Börse ist kein Spielplatz. Ein Trader, der mit seinen Finanzmitteln investiert, muss dafür auch Verantwortung übernehmen und alle Handelsoperationen vollkommen nüchtern und unemotional tätigen.



Selbstverständlich braucht ein Anfänger etwas Zeit um CFD Handel zu üben. Für dieses Ziel gibt es die Möglichkeit, mit einem Demokonto zu beginnen. Ein Demokonto ist ein sicherer Hafen, wo ein beginnender Trader virtuelle Mitteln investieren kann, ohne das Risiko sein ganzes Vermögen auf einmal zu verlieren. Nehmen Sie so viel Zeit für das Lernen vom CFD Handel, wie Sie brauchen.



Wenn Sie mit dem CFD Handel Lernen fertig sind, können Sie echtes Geld auf Ihr Konto aufladen und mit dem Handel beginnen.



Marginhandel und Hebelwirkung

Die Gewinne beim CFD Handel sind proportional zu Ihren Investitionen. Das ist bei allen Finanzprodukten so, jedoch gibt es Werkzeuge, um mit geringen Mitteln mehr Gewinn zu machen. Hier kommt der Marginhandel zur Hilfe.



Die meisten Trading Plattformen bieten ihren Kunden einen Möglichkeit, das Volumen ihrer Investition zu erhöhen. Das Ziel ist, mehr von einem Asset zu kaufen, das man später teurer verkaufen kann. Diese Hilfe seitens der Trading Plattform heißt Hebelwirkung.







Die Hebelwirkung lässt den Trader mehr Finanzmittel für eine Investition verwenden, auch wenn diese Mittel nicht vorhanden sind. solche Operationen nennt man in der Finanzwelt Marginhandel. Wenn der Trader für den CFD Handel 80% der Mitteln vom Broker bekommt, dann beträgt die Margin 20%, und die Hebelwirkung 5:1.



Aktienhandel CFD Handel mit Hebelwirkung Größe des Deals 20 Aktien 100 Aktien Deal Kauf zu 75 € Kauf zu 75 € Hebelwirkung keine 5:1 Kursänderung +25 € +25 € Eigene Mittel für das Deal 1 500 € 1 500 € Zusätzliche Mittel durch die Hebelwirkung keine 6 000 € Gewinn 25 € x 20 = 500 € 25 € x 100 = 5 000 €



Abschließende Worte

CFD Handel ist die optimale Möglichkeit für Anfänger, mit den Investitionen zu starten. Erstellen Sie zuerst ein Demokonto, um wichtige CFD Handel Erfahrungen zu machen und mögliche Risiken besser kennenzulernen. Mit der Hebelwirkung werden Sie Ihre Gewinne gewaltig steigern können. (17.05.2023/ac/a/m)









