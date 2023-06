Unserer Ansicht nach ebnet die derzeitige Welle verbraucherorientierter Innovationen für eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen mit Zugang zu Daten den Weg zu nachhaltigem und überdurchschnittlichem Wachstum in den nächsten zehn Jahren, so Daniel Matviyenko von Jennison Associates. Diese Entwicklung, bei der Innovationen alte Ansätze ersetzen würden, um die effektivste und effizienteste Versorgung zu bieten, dürfte mit der Entwicklung vergleichbar sein, die zwischen 2010 und 2020 im Bereich der Informationstechnologie zu beobachten gewesen sei.



Daten würden auch bei der Bestimmung langfristiger Gewinner im Gesundheitswesen eine entscheidende Rolle spielen. Die technologiegestützte Gesundheitsversorgung sei die Zukunft der Branche, und sie beginne mit Daten. Daten würden die Entwicklung von Methoden zur Überwachung und Optimierung der Pflege ermöglichen und es den Ärzten erlauben, die Patienten besser zu verstehen. Im Laufe der Zeit erwarten wir, dass jene Gesundheitsunternehmen, die effektiv Daten sammeln, verarbeiten und sinnvoll nutzen können, sich mit der Zeit zu den großen Konglomeraten der Branche entwickeln werden und über etablierte Wettbewerbsvorteile verfügen, so Daniel Matviyenko von Jennison Associates.



An der Innovationsfront hätten Fortschritte bei der DNA-Sequenzierung, der künstlichen Intelligenz und der computergestützten Biologie in der Biotechnologiebranche zu neuen Behandlungsmöglichkeiten für chronische Krankheiten wie Diabetes und Fettleibigkeit geführt. Es gebe auch erste Anzeichen dafür, dass sich wirksamere Therapien gegen Fettleibigkeit positiv auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen auswirken würden, die weltweit zu den tödlichsten und am teuersten zu behandelnden Krankheiten gehören würden. Für Anleger würden diese Fortschritte neue Chancen bei ausgewählten Pharmaunternehmen eröffnen, die über die nötigen Ressourcen verfügen würden - einschließlich großer Bilanzen und umfangreicher Manpower - um von diesem enormen Markt für Herz-Kreislauf-Behandlungen und -Prävention zu profitieren.



Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die Biotechnologiebranche volatil bleiben wird, so Daniel Matviyenko von Jennison Associates. Die übermäßige Gründung von Aktiengesellschaften habe in den letzten fünf Jahren ein Umfeld begünstigt, in dem weniger "reife" Unternehmen um Kapital konkurriert hätten, wodurch der Pool an investierbaren Ideen übermäßig verwässert worden sei. Vor diesem Hintergrund werde die Aktienauswahl absolut entscheidend sein, da die Experten von Jennison Associates davon ausgehen würden, dass die fortlaufenden Innovationen im Gesundheitswesen eine Reihe von überzeugenden Möglichkeiten für die Kapitalallokation schaffen würden. Derzeit sei das Mid-Cap-Biotech-Segment attraktiv, da viele dieser Unternehmen nicht nur bereits über Pipelines verfügen, sondern auch ein positives EBITDA aufweisen würden. Dies mache sie in einem Umfeld steigender Zinsen und vor allem für potenzielle Käufer von größeren Unternehmen attraktiver.



Die Innovation in der Branche gehe über Biotechnologie und Biopharma hinaus. Die Verlagerung hin zu einem wertorientierten Versorgungsmodell, bei dem die Kosten direkt mit der Qualität des Ergebnisses verbunden seien, fördere beispielsweise Technologieinvestitionen zur Effizienzsteigerung. Die Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen würden diese Entwicklung steuern, indem sie Zugang zu Patientendaten erhalten und Methoden zur Überwachung und Optimierung der Versorgung entwickeln würden. Darüber hinaus würden sich die Aussichten für medizinische Geräte verbessern, da die Inflation, der Mangel an Pflegekräften, der starke Dollar sowie die Bedenken hinsichtlich der Ausgaben der Krankenhäuser nachlassen würden. Der Rückstand bei chirurgischen Eingriffen dürfte gut positionierten Unternehmen ein Wachstum über dem historischen Trend ermöglichen.







Der Gesundheitssektor zeigt Anzeichen einer Führungsrolle, nachdem zuletzt für ausgewählte Unternehmen in den Bereichen Pharmazeutik, Ausrüstung und Zubehör für das Gesundheitswesen sowie Biotechnologie positive Trends zu erkennen waren, so Daniel Matviyenko, Portfolio Manager der Healthcare-Strategien von Jennison Associates, deren UCITS-Fonds von PGIM Investments vertrieben werden.Investoren würden zunehmend mehr Gewicht auf stabile Unternehmensfundamentaldaten und erhebliche Alpha-Generierungsmöglichkeiten legen, die eine breite Innovation bieten könne. Darüber hinaus sollte die starke relative Performance des Sektors im vergangenen Jahr nachhaltig sein, da sich die Beschleunigung von Investitionen und Innovationen noch nicht in den Preisen vieler Aktien widerspiegele.Warum sollte das Gesundheitswesen allerdings in der Lage sein, weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen? Innovationen würden die Branche modernisieren, da der Einsatz von Technologien die Patientenerfahrung verbessert und zu niedrigeren Kosten führe. Die Patienten seien technisch versierter geworden und würden mehr auf ihre eigene Gesundheit achten. Gleichzeitig würden die Fortschritte bei der Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten mit personalisierten Therapeutika eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten schaffen.