Im Vergleich zu anderen Sektoren sei das Gesundheitswesen technologisch bisher ein Nachzügler gewesen, wenn es um KI gehe. Doch das ändere sich jetzt. Unternehmen, die neue Technologien erfolgreich implementieren würden, könnten etwa die Art und Weise, wie Pflege angeboten und erbracht werde, drastisch verändern. Einsatzmöglichkeiten seien in verschiedenen Bereichen des Healthcare-Sektors zu finden:



Von einigen Unternehmen wie etwa Veeva Systems aus den USA und dem irischen Unternehmen ICON werde KI bereits in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Veeva biete gemeinsam mit 3M etwa eine Reihe von Software-Dienstleistungen an, die von klinischen Studien über die Gesundheitsüberwachung zu Hause bis hin zu Marketing-Software für den Pharmavertrieb reichen würden.



3. Ausrüstung und Zubehör



Innovative Geräte, die bei lebensrettenden Verfahren eingesetzt würden, könnten die Behandlungsergebnisse für Patienten erheblich verbessern. Ein Beispiel dafür sei Edwards Lifesciences, der Hersteller eines Transkatheter-Aortenklappenersatzes (TAVR), der mit einem minimalinvasiven Verfahren ein schweres Herzleiden beheben könne. Der Weltmarkt für TAVR-Geräte werde nach Unternehmensangaben von 7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 anwachsen. Auch darüber hinaus bahne sich für Chirurgen derzeit eine technologische Revolution an. Bei immer mehr Eingriffen würden heute Roboter zum Einsatz kommen, die es ermöglichen würden, über hochpräzise, minimalinvasive Schnitte bei Operationen an schwer zugängliche Stellen im Körper zu gelangen, bei weniger Komplikationen und kürzeren Erholungszeiten. Ein Beispiel sei das robotergestützte Chirurgiesystem des US-amerikanische Unternehmens Intuitive Surgical.



Sicherlich sollten Pharmaunternehmen, die die Anforderungen an ein intaktes Gesundheitsnetzwerk erfüllen, in einer diversifizierten Allokation von Gesundheitsaktien enthalten sein. Die genannten Beispiele würden jedoch zeigen, dass das Gesundheitssystem auch darüber hinaus vielfältige Investitionsmöglichkeiten biete. Bei der Suche geeigneter Akteure lohne es sich für Anleger auf folgende drei Kriterien zu achten:



1. Sie sollten nach Produkten und Dienstleistungen Ausschau halten, die die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung für Patienten verbessern würden.



2. Attraktiv seien auch Unternehmen, die den finanzschwachen Gesundheitssystemen helfen könnten, Kosten zu sparen. Diese würden am ehesten von einer starken Nachfrage profitieren.



3. Die Produkte, die die Behandlungsergebnisse verbessern und Kosten sparen würden, sollten auch in der Lage sein, einen Gewinn für das Unternehmen zu erwirtschaften.



Unternehmen, die diese drei Eigenschaften aufweisen würden, würden sich in einer günstigen Ausgangslage befinden. Sie seien die Grundlage dafür, dass Unternehmen Cashflows gewinnbringend reinvestieren könnten, was im Laufe der Zeit zu einem beständigen Gewinnwachstum beitrage. Aktienanleger sollten sich bei der Auswahl von Gesundheitsaktien stets auf die Fundamentaldaten konzentrieren, anstatt zu versuchen, die wissenschaftliche Entwicklung vorherzusagen, was äußerst selten gelinge. Es lohne sich, die Augen offen zu halten und anstatt Arzneimittelhersteller als Anker eines Gesundheitsportfolios zu betrachten, nach qualitativ hochwertigen Geschäftsmodellen Ausschau zu halten - wo auch immer sie im Bereich medizinischer Produkte und Dienstleistungen zu finden seien. (30.10.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Pharmaunternehmen stehen oft im Rampenlicht des Gesundheitssektors, so Vinay Thapar, Co-Chief Investment Officer and Senior Research Analyst - US Growth Equities; Portfolio Manager - Global Healthcare bei AlllianceBernstein.