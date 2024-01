Die Experten würden in KI-Technologien ein enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung im Gesundheitssystem sehen. Beispiele dafür würden von beschleunigten klinischen Studien, über geringeren Verwaltungsaufwand bis hin zur Verbesserung von Untersuchungsergebnissen durch Reduzierung medizinischer Fehler reichen. Das spiegele sich jedoch noch nicht in den Bewertungen vieler Unternehmen in diesem Bereich wider. Zwar hätten neue Mittel gegen Fettleibigkeit viel Aufmerksamkeit erlangt, doch für eine fundierte Aussage, wie sich diese Medikamente auf die breitere Gesellschaft auswirken könnten, sei es noch zu früh.



Trotz des bedeutenden klinischen Nutzens müssten die langfristige Sicherheit und die Kosten sowie die Zugänglichkeit der Medikamente überprüft werden. Diese Position würden die Experten weiterhin gemäß ihres Risikoprofils verwalten. Schließlich würden sie davon ausgehen, dass das politische Umfeld für die Reform des Gesundheitswesens angesichts der gegenwärtigen Blockade des US-Kongresses günstig bleiben werde.



Die unrentable Biotechnologie-Branche habe in jüngster Zeit zwar eine beträchtliche Outperformance erzielen können, doch diese sei weitgehend auf die Erwartung niedrigerer Zinsen zurückzuführen. Das liege daran, dass Aktien mit langer Duration bei der Aussicht auf niedrigere Abzinsungssätze tendenziell besser abschneiden würden. Auch sei die Branche durch einige der jüngsten Fusions- und Übernahmeaktivitäten unterstützt worden. Die Sicht der Experten auf Biotechnologie bleibe gleich: Die Erfolgsquoten klinischer Studien lägen weiterhin im mittleren einstelligen Bereich, die Volatilität des Sektors sei hoch und Fusionen und Übernahmen seien unvorhersehbar.



Die Wirtschaftslage könne sich zwar auf ausgewählte Untersektoren des Gesundheitswesens auswirken. Dennoch sei die Konjunktursensibilität des Sektors im Vergleich zu anderen Sektoren gering. Gleichzeitig sei das Innovationspotenzial der Branche hoch. Auch wenn der Markt weiterhin über die endgültige Höhe der Zinsen und ihre Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft diskutieren werde, würden die Experten an der Überzeugung festhalten, wir sie den Großteil der Zinsnormalisierung bereits hinter uns hätten. Längerfristig seien sie angesichts der anhaltenden Innovation in diesem Sektor, seiner hohen Rentabilität und seiner geringeren Konjunkturabhängigkeit weiterhin der Ansicht, dass das Gesundheitswesen gut positioniert sei. (30.01.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - 2024 ist für den Gesundheitssektor ein vielversprechendes Jahr, so Vinay Thapar, Portfolio Manager - Global Healthcare bei AllianceBernstein.Mit rentablen Geschäftsmodellen und zahlreichen Wachstumschancen sei die Branche auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gut aufgestellt. Insbesondere Künstliche Intelligenz könnte in diesem Sektor Potenziale freisetzen. Vinay Thapar erkläre, warum die Branche ein gutes Investmentumfeld biete und wieso Biotechnologie bald nicht mehr zu den Outperformern zählen könnte.