Um die Volatilität zu minimieren, sollten Anleger jedoch selektiv vorgehen, da nicht alle Bereiche des Gesundheitswesens im heutigen inflationären Umfeld so robust seien wie die oben genannten. Einige Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister hätten im dritten Quartal 2022 ihre Gewinnprognosen aufgrund von Unsicherheitsfaktoren bei den Arbeitskosten gesenkt.



Technologieunternehmen aus dem Gesundheitswesen - deren Bewertungen während des Digital-First-Booms der Pandemie in die Höhe geschnellt seien - hätten ebenfalls zu kämpfen gehabt, da steigende Zinsen den Wert der Cashflows dieser Unternehmen (die in der Regel erst in ferner Zukunft realisiert würden) senken würden. Und einige Medizintechnikunternehmen, die einem starken Wettbewerb ausgesetzt seien, hätten die Preiserhöhungen nicht weitergeben können.



Trotz Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sei der Sektor weiterhin innovativ, und viele Fortschritte seien für die Anleger kaum zu übersehen. Diese Entwicklung treffe insbesondere auf Biotechnologieunternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung zu. Von Anfang 2021 bis zur ersten Jahreshälfte 2022 hätten diese Aktien ihre bisher schlimmste relative Underperformance erlebt. Grund dafür seien Rückschläge bei klinischen Studien, regulatorische Unsicherheiten und Sorgen über eine Reform der Arzneimittelpreise gewesen, die mit steigenden Zinsen kollidiert hätten.



Der Ausverkauf habe dazu geführt, dass Hunderte von Unternehmen unter dem Wert der Barmittel in ihren Bilanzen notiert hätten. Aufgrund einiger positiver Daten aus klinischen Studien zu großen Krankheitsbereichen wie Krebs, Fettleibigkeit, Impfstoffe gegen Lungenentzündung, Lebererkrankungen und Alzheimer habe sich die Stimmung jedoch ab Juni zu drehen begonnen. In vielen Fällen habe es sich bei diesen Daten um klinische Durchbrüche in Bereichen mit hohem, ungedecktem medizinischem Bedarf gehandelt, die die Aktien deutlich nach oben getrieben hätten und es den Unternehmen ermöglicht hätten, Kapitalerhöhungen erfolgreich abzuschließen.



Während steigende Zinsen weiterhin für Gegenwind in der Biotech-Branche sorgen würden, würden die Experten glauben, dass sich die Stimmung gegenüber der Branche verbessert habe und der Markt weiterhin Innovationen belohnen dürfte. In dieser Hinsicht könnten die kommenden Monate ereignisreich werden. Die Food and Drug Administration (FDA), die nach dem Amtsantritt der Biden-Regierung 2021 über ein Jahr keinen ständigen Commissioner gehabt habe, müsse nun ihren Rückstand aufholen. Rund ein Dutzend neue Arzneimittelanträge seien bis Ende 2022 anhängig, und weitere 54 seien für 2023 geplant. (Bis Mitte November habe die FDA nur 29 neue Therapien für 2022 genehmigt, gegenüber mehr als 40 im Vorjahreszeitraum).



Angesichts der zunehmenden Dynamik des Biotech-Marktes würden einige eine Fortsetzung der Börsengänge im Jahr 2023 erwarten, nachdem der Markt 2022 praktisch zum Erliegen gekommen seien. Die Experten würden jedoch aufgrund des makroökonomischen Umfelds, das den Markt weiterhin unter Druck setzen könnte, eher vorsichtig bleiben. Ihres Erachtens sei es wichtig, sich auf Unternehmen mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Profil zu konzentrieren.



Dazu könnten Unternehmen mit aussichtsreichen Meilensteinen (z. B. einem positiven Ergebnis einer klinischen Studie) oder Firmen mit vielversprechenden neu eingeführten Medikamenten gehören. Diese Unternehmen könnten wahrscheinlich auf den Sekundärmärkten Kapital aufnehmen oder sie könnten attraktive Übernahmeziele sein. Angesichts der niedrigen Bewertungen hätten die Experten in der zweiten Jahreshälfte 2022 einen Anstieg der Fusionen und Übernahmen beobachtet - ein Trend, der sich im nächsten Jahr fortsetzen und den Anlegern potenzielle Vorteile bieten könnte.



Generell werde der Gesundheitssektor immer noch mit einem Abschlag gegenüber dem S&P 500 gehandelt, obwohl er sich im Jahr 2022 besser behauptet habe als die meisten anderen. Um diesen Abschlag zu nutzen, sei es nach Meinung der Experten für Anleger weiterhin wichtig, nach Unternehmen mit hoher Gewinntransparenz, starkem freien Cashflow, differenzierten Produkten und/oder vielversprechenden Pipelines zu suchen. Dies könnte nicht nur die Volatilität für die Anleger verringern, sondern ihnen auch die Chance bieten, in langfristiges Wachstum zu möglicherweise überzeugenden Bewertungen zu investieren. (03.01.2023/ac/a/m)







