1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.



5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

35,20 EUR -1,68% (13.09.2023, 14:51)



XETRA-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

35,30 EUR -1,40% (13.09.2023, 11:20)



ISIN Hawesko-Aktie:

DE0006042708



WKN Hawesko-Aktie:

604270



Ticker-Symbol Hawesko-Aktie:

HAW



Kurzprofil Hawesko Holding SE:



Hawesko Holding SE (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist ein führender Anbieter von hochwertigen Weinen und Champagnern auf dem europäischen Markt. Die deutsche Holdinggesellschaft operiert in den Bereichen on- und offline Versandfachhandel, Weinfacheinzelhandel und Großhandel. Unter dem Dach der Gesellschaft sind unter anderem das Hanseatische Wein- und Sektkontor, Jacques' Wein-Depot, Wein Wolf sowie die CWD Champagner und Wein Distributionsgesellschaft vereint. In Deutschland gilt Hawesko als eines der größten integrierten Handelshäuser für hochwertige Weine und Champagner und ist auch auf dem internationalen Markt etabliert. (13.09.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, ändert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie der Hawesko Holding SE (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) von zuvor "halten" auf "kaufen".Die im vergangenen Jahr eingesetzte Normalisierung des Geschäfts habe sich nun auch in den ersten sechs Monaten 2023 fortgesetzt, was vor allem den Bereich ECommerce betroffen habe. Allerdings liege die Hawesko Holding SE mit ihren ausgewiesenen Zahlen immer noch deutlich über dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie. Nachdem bereits 2022 einige Sonderaufwendungen mit sich gebracht habe, werde auch das laufende Geschäftsjahr durch Restrukturierungskosten belastet. Hier seien im Sechsmonatszeitraum bereits 0,6 Mio. Euro angefallen.Außerdem habe die Hawesko-Gruppe umfangreiche Kostensteigerungen verzeichnet, denen das Management mit Preiserhöhungen und Kostensenkungsmaßnahmen entgegenwirke. Allerdings würden diese Maßnahmen ihre Wirkung erst mit Zeitverzug entfalten. Deshalb habe der Vorstand auch im zweiten Halbjahr 2023 mit einem niedrigeren Umsatz- und Ergebnisniveau gerechnet.Auch wenn sich aktuell der Bereich E-Commerce etwas schwächer zeige, habe die frühzeitige Fokussierung auf die Digitalisierung dem Konzern in den letzten Jahren enorme Erfolge beschert, speziell in Zeiten der Pandemie. Darüber hinaus biete diese Fokussierung auch in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial. Positiv würden die Aktienanalysten von GSC Research auch das verstärkte Engagement in Tschechien werten, zumal der osteuropäische Markt noch über deutliches Potenzial verfüge. Allerdings würden die Anlaufkosten für die geplanten internationalen Wachstumsinitiativen vorübergehend die Profitabilität belasten.In den ersten sechs Monaten 2023 habe sich angesichts der hohen Inflation eine Konsumzurückhaltung beim Geschäft der Hawesko-Gruppe bemerkbar gemacht. Zum Teil würden die Kunden auf günstigere Angebote ausweichen. Das zum Halbjahr ausgewiesene leichte Umsatzplus habe weitgehend auf Konsolidierungseffekten bei Global Wines & Spirits basiert.Auch wenn sich die Kostensteigerungen im zweiten Quartal fortgesetzt hätten, habe der Rückgang beim operativen Ergebnis begrenzt werden können. Angesichts des anhaltend schwierigen Umfelds und zu erwartender Belastungen aus Restrukturierungen sähen die Aktienanalysten von GSC Research Umsatz und operatives Ergebnis nun im aktuellen Geschäftsjahr leicht unter den Vorjahreswerten. Für die kommenden Jahre seien die Aktienanalysten von GSC Research aber unverändert positiv gestimmt und sähen den Hawesko-Konzern auf einem nachhaltigen Wachstumskurs.Infolge der Aktualisierung ihrer Schätzungen und eines weiter gestiegenen Zinsniveaus nähmen die Aktienanalysten von GSC Research zwar ihr Kursziel für den Anteilschein auf 44,00 Euro zurück (zuvor 47,00 Euro).Da jedoch auch der Aktienkurs seit seinem letzten Research-Update deutlich gesunken ist, setzt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein Rating für die Hawesko-Aktie wieder von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 13.09.2023)Mögliche Interessenkonflikte: